Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay'da konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "11 ilimizde başlattığımız tam 63 işi tamamlamış bulunuyoruz. Uzman ve işçilerimizin sahada ortaya koydukları kararlılık ve elde ettikleri sonuçlar, her türlü takdirin ötesindedir." dedi.

Ersoy, Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Öntürk ile görüştü.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dünya tarihinde eşi görülmemiş bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Ersoy, "Bu ölçekte bir yıkım bile aziz milletimizin, sizlerin, yüksek karakterine, sabrına, ahlak ve vicdanına gölge düşürmemiştir. Birlik ve beraberliğimize halel getirememiştir. Dünya bu büyük milletin nasıl kenetlendiğine hayretle, hayranlıkla, imrenerek şahit olmuştur. Bu milletin bir ferdi olmaktan duyduğum tarifsiz gururu sizlerin huzurunda bir kez daha samimiyetle vurgulamak isterim." diye konuştu.

Bakan Ersoy, acı günün hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gelerek, depremzedelerin derdine ortak olduğunu, her sıkıntının üstesinden gelineceğinin ve en kısa sürede şehirlerin ayağa kaldırılarak hayatın normalleşeceğinin sözünü verdiğini hatırlattı.

Afetin ardından kendilerinin ve diğer bakanların da sahada olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Umut simsarlığı yapanlara, acıdan siyasi çıkar devşirmeye çalışanlara, sabah gelip öğlen kaçanlara karşın bizler sizin emanetiniz olan makamların gereğini yapmanın, sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretinde olduk. Bizlere güvendiniz, destek verdiniz, en zor anlarınızda sabrettiniz. Allah'a şükürler olsun ki aradan geçen 3 yıl sonunda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ekibinin tarihe geçen muazzam çalışmaları olmak üzere verdiğimiz emeğin, harcadığımız mesainin, gecesi gündüzü olmayan çalışmalarımızın sonucunda, yeniden inşa edilmiş şehirlerde, normalleşen hayatların huzurunu görmek nasip olmuştur."

Ersoy, daha devam eden çalışmaların olduğunu ancak çoğunun bittiğini vurgulayarak, kalanları ise en kısa sürede nihayete erdireceklerini ifade etti.

Dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir inşa ve ihya hareketinin yürütüldüğüne dikkati çeken Ersoy, "Bu denli kısa sürede tamamlama başarısını, bize bu gücü ve ilhamı veren aziz milletimizin büyüklüğüyle birlikte tarihe not düşeceğiz. '10-15 yıldan önce bu işler olmaz' diyerek bu milletin en kara gününde insanımızın kalbine, düşüncelerine, umutlarına gölge düşürmeye çalışan vizyon yoksunlarını da yine milletimizin vicdanına havale ettik. Onlar ancak, yönetimde kendileri olsaydı bu işleri beceremeyerek, millete nasıl büyük bir çile çektireceklerini daha afetin ilk gününden açıkça itiraf etmiş oldular." değerlendirmesinde bulundu.

"11 ilimizde başlattığımız tam 63 işi tamamlamış bulunuyoruz"

Asrın felaketi sonrasında sahaya inerek, 11 ilin tamamında eserlere yönelik tespit, tasnif, temizleme ve belgeleme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Ersoy, şunları paylaştı:

"6 Şubat'ın hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaları rakamlarla özetlemek gerekirse, toplam 5 bin 119 taşınmaz üzerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış ve söz konusu yapılardan 364'ünün tamamen yıkıldığı görülmüştür. Yine ağır hasarlı 973, orta hasarlı 1206 ve hafif hasarlı 1036 eser tespit edilmiştir. Eserlerin durumunun belgelenmesiyle yeniden inşa ve restorasyon uygulamaları için projelendirmeler yapılmıştır. Söz konusu olan koruma altındaki tarihi eserler ve kültür varlıkları olduğu için sürecin son derece hassas, bilimsel verilere ve yapıların özgün hallerine bağlı kalınarak yürütülmesi de elbette zorunludur. Bütün bunları göz önüne alarak 11 ilimizde başlattığımız tam 63 işi tamamlamış bulunuyoruz. Uzman ve işçilerimizin sahada ortaya koydukları kararlılık ve elde ettikleri sonuçlar, her türlü takdirin ötesindedir."

Aynı hassasiyetle sürdürülen 21 çalışmalarının daha bulunduğunu ifade eden Ersoy, onları da en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Bu çalışmalarda yaklaşık 7,3 milyar liralık bir ödeneğin kendilerine tahsisli yapıların proje ve uygulama işleri için kullanıldığını belirten Ersoy, "Bunun yanında 1278 yapıya proje yardımı, 278 yapıya ise uygulama yardımı olmak üzere özel mülkiyetteki tescilli toplam 1554 yapıya da yaklaşık 2 milyar liradan fazla destek sağladık." dedi.

Bakan Ersoy, bugüne kadar proje ve uygulama işleri kapsamında Hatay'da yaklaşık 2,3 milyar lira ödenek kullanılarak 10 işin tamamlandığının, büyük ölçekli 5 işin de devam ettiğinin bilgisini verdi.

Ersoy, Antakya'da depremden zarar görmüş sivil mimarlık örneği yapıların projelerinin elde edilmesi için gerekli ödenekleri aktararak tam 69 yapının projesini hazırlattıklarını belirtti.

Geçen yıl 28 yapının projelerinin tamamlandığını, 70 yapının proje çalışmaları ve 51 yapının 3D belgeleme çalışmalarının ise halihazırda devam ettiğini dile getiren Ersoy, "Hatay Müze Müdürlüğü teşhir salonlarında kurtarma çalışmaları sırasında, pano halinde toplam 1080 metrekare 72 adet mozaik kaldırılmıştır. Müze binası içinde ise 1125 metrekare ölçülerinde ağır ve orta hasarlı mozaik panoların restorasyon ve konservasyon uygulamaları devam etmektedir. Yine müzemizdeki ağır ve orta hasarlı 28 taş eser geçici depolara taşınmıştır. Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde ise 9 orta ve hafif hasarlı eserin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır." diye konuştu.

Hatay Arkeoloji Müzesi bu yıl açılışa hazır hale getirilecek

Ersoy, 11 ilin tamamını ele aldıklarında ise müzelerde hasar görmüş eserlerden 155'inin restore edildiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı hafif, orta ve ağır hasarlı 218 eser ile Elbistan Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı hafif ve orta hasarlı 6 eserin işlemleri devam etmektedir. Hatay Arkeoloji Müzemizde restorasyon çalışmaları etaplar halinde sürdürülmektedir. İnşallah yeni yüzüyle bu yıl açılışa hazır hale getirmiş olacağız. Müzemizin yanı sıra Hatay eski Belediye Binası'ndaki çalışmalar tamamlanmış, Kurtuluş Caddesi'nin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak amacıyla başlatılan kentsel tasarım uygulamalarında da sona gelinmiştir. Gerçekten de Hatay'ın kadim tarihi ve muazzam kültürel dokusu çok kapsamlı, çok yönlü yoğun bir mesai gerektiriyor. Bizler büyük bir dikkatle bütün bu gereklilikleri karşılamaktayız."

Depremlerde 377 vakıf eserden 31'i tamamen yıkıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün de eşsiz mirasın ayağa kaldırılması için 3 yıldır mesai yürüttüğünü kaydeden Ersoy, şunları dile getirdi:

"Asrın felaketi, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz için geride yaklaşık 15 milyar liralık bir maliyet bırakmıştır. Zira 11 ilin tamamında depremden etkilenen toplam 377 vakıf eser tespit edilmiştir. Bunlardan 31'i maalesef tamamen yıkılmıştı, 144 eser ağır, 104 eser orta ve 98 eser hafif hasarlı olarak depremden çıkmıştır. 3 yıl sonunda, 33'ü Hatay'da olmak üzere çok şükür 109 eserimizi ayağa kaldırmış bulunuyoruz. İnşallah kalan 268 eserin çalışmalarını da önümüzdeki hazirana kadar bitiriyoruz. Böylece gerek tamamen yıkılmış gerek farklı seviyelerde hasar almış olsun 11 ilimizdeki bütün vakıf eserlerimiz aslına döndürülmüş oluyor."

Bu alandaki çalışmalara Habib-i Neccar Camisi'ni örnek gösteren Ersoy, "27 Aralık'ta, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrif ettikleri toplu açılış günü, bizler de Anadolu'daki bu ilk camiyi, İslam'ın 1387 yıllık kadim mabedini yeniden ibadete açmıştık. Büyük yıkım yaşayan bu eseri, kubbesini tam 1400 ton hafifleterek, zemininden minaresine, mihrabından şadırvanına ve kalemişi bezemelerine kadar mümkün olan en özgün haliyle ayağa kaldırdık. Yaptığımız işlerde gösterdiğimiz titizlik ve hassasiyeti görmek isteyen herkesi Hatay'a gelip Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, Allah'tan bir daha böyle bir acı, yıkım ve kayıp yaşatmaması temennisinde bulundu.

Yaptıkları işlerde milletten güç ve ilham aldıklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Tarihte görülmemiş bir başarı hikayesi yazıldıysa bu sadece ve sadece aziz ve asil milletimizin bize olan inancı, güveni ve desteğiyle olmuştur. Sözler verdik, sabrettiniz ki bizler de sebat edebildik ve Allah'a çok şükür bugünlere ulaştık. Bundan sonrası inşallah daha iyiye, güzele bir yürüyüş olacaktır. Makam, millet içindir diyerek kararlılığı ve vizyonuyla bizlere daha en başından bu işleri başaracağımıza dair güven veren, daima bizlerin yanında olan, halkı için koyduğu hedeflerden asla ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Bütün bakan arkadaşlarıma, valilerimize, belediye başkanlarımıza, bölgedeki paydaşlarımıza ve bizlerle birlikte bu zorlu süreçte bütün mesaisini milletine vakfeden kurum, kuruluş ve şahıslara şükranlarımı sunuyorum."