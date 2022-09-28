Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da

Müze ziyaretinin ardından Selçuklu Kongre ve Kültür Merkezi'ne giden Bakan Ersoy, burada önceki dönem AK Parti milletvekili, il ve ilçe başkanları ile yemekte buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Konya programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesini ziyaret etti, ardından mistik müzik dinletisini izledi.

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Konya, Güncel, Son Dakika

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