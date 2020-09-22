Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Lidya Yazıtı"nı Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Lidya Yazıtı"nı Türkiye'ye getiriyor

Anadolu uygarlığının eserlerinden "Lidya Yazıtı" ana vatanına getiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Anadolu uygarlığının eserlerinden "Lidya Yazıtı" ana vatanına getiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ait olduğu topraklardan İtalya'ya kaçırılan Lidya Dönemi'ne ait "Lidya Yazıtı", Bakanlığın yıllar süren titiz takibi sonucunda yurda dönüyor.

Bakanlığın bu gece Türkiye'ye getireceği Lidya Yazıtı, yarın sabah itibarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne ulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek törenle, İtalya'dan ülkeye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtımını yapacak.

MS 215-216 yıllarına ait olduğu üzerinde bulunan yazının transkripsiyonundan tespit edilen yazıt, törenin ardından bir süreliğine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye, İtalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Lidya Yazıtı'nı Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika

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