Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

İstanbul Büyükçekmece'deki 150 milyon TL'lik vurgunun yankıları sürerken, benzer bir zimmet olayı bu kez Konya'nın Kulu ilçesinde ortaya çıktı. Kulu Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Ayşe Selvi'nin, farklı dönemlerde icra dosyalarından ve hazine adına yatırılan emanet hesaplarından para çektiği belirlendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 6,5 milyon TL'lik zimmet tespit edildi.

"KRİPTO VE SANAL BAHİSTE KAYBETTİM" İTİRAFI

Bir çocuk annesi Ayşe Selvi, geçen çarşamba günü savcılığa giderek suçunu itiraf etti. Selvi, zimmetine geçirdiği paranın tamamını kripto para borsalarında işlem yaparak ve sanal bahis oynayarak kaybettiğini söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İtirafın ardından gözaltına alınan Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.