Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş
08.12.2025 12:00  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'deki 150 milyonluk vurgunun ardından ben zer bir olan Konya'da da yaşandı. Kulu Adliyesi'nde görevli katip Ayşe Selvi , zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi, parayı kripto borsası ile sanal bahis oynayarak bitirdiğini itiraf etti.

İstanbul Büyükçekmece'deki 150 milyon TL'lik vurgunun yankıları sürerken, benzer bir zimmet olayı bu kez Konya'nın Kulu ilçesinde ortaya çıktı. Kulu Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Ayşe Selvi'nin, farklı dönemlerde icra dosyalarından ve hazine adına yatırılan emanet hesaplarından para çektiği belirlendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 6,5 milyon TL'lik zimmet tespit edildi.

"KRİPTO VE SANAL BAHİSTE KAYBETTİM" İTİRAFI

Bir çocuk annesi Ayşe Selvi, geçen çarşamba günü savcılığa giderek suçunu itiraf etti. Selvi, zimmetine geçirdiği paranın tamamını kripto para borsalarında işlem yaparak ve sanal bahis oynayarak kaybettiğini söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İtirafın ardından gözaltına alınan Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda bitirmiş
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Konya, Kulu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • 123456 123456:
    aman sıkı bağla başını saçın görünür fln günah mazallah 297 32 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    Ekrem çalarsa Özgür de desteklerse vatandaşta bu işi sıradan bir eylem olarak görür onlar da çalar normal. 3 1
  • sabri yildiz sabri yildiz:
    şaşırdıkmı konya ???? 176 28 Yanıtla
  • Murat Ayar Murat Ayar:
    Amına koyayım devleti soyan soyan 158 4 Yanıtla
    Derya Akyol Derya Akyol:
    bunlar daha iyi güler isyanda sen bak yağmaya sen daha çok olacak 31 5
  • 153246 153246:
    pislik iğrenç hırsız köpek 136 4 Yanıtla
  • Murat Ayar Murat Ayar:
    devletin malı deniz yemiyen Van gölü 105 8 Yanıtla
    Seval Gülgeldi Seval Gülgeldi:
    Vangölü bizimdir ?? 47 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
İstanbul sağanak faciası Yol çöktü, araçlar dereye uçtu İstanbul sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu
Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz’in efsane lezzetlerini tattı Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz'in efsane lezzetlerini tattı
“Bu bölgede demokrasi işlemiyor“: ABD’li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi "Bu bölgede demokrasi işlemiyor": ABD'li Büyükelçiden Arap ülkelerine rejim tavsiyesi
Rusya’nın ilerleyişi sürüyor Ukrayna’da 2 köyü ele geçirdiler Rusya'nın ilerleyişi sürüyor! Ukrayna'da 2 köyü ele geçirdiler
Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı
Direkt yüzüne söyledi Almanya Başbakanı Merz’den basın toplantısında Netenyahu’ya şok Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

13:49
Profesörün “6.4’e hazır olun“ dediği Antalya’da art arda 2 korkutan deprem
Profesörün "6.4'e hazır olun" dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem
13:31
Antalya beşik gibi Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha
13:21
Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kadro dışı bıraktı
13:10
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu
12:01
Diploma davasında 3. duruşma İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi
10:35
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
10:00
Savaş artık an meselesi Orduya binlerce yeni asker katıldı
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 14:17:49. #7.12#
SON DAKİKA: Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.