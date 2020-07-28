Kulüpler Birliği Vakfından önemli kararlar - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfından önemli kararlar

Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmenin olmaması ve harcama limiti konuları gündemiyle bir toplantı yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfından önemli kararlar, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmenin olmaması ve harcama limiti konuları gündemiyle bir toplantı yaptı.

Beşiktaş'taki Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'e yeni çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hatayspor kulüplerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeyle ilgili olarak, "Daha önce 7 kulübün, ligden düşmenin olmaması yönünde bir müracaatı vardı. Toplantıda Süper Lig'den düşmenin bu sezon olmaması yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tavsiye konusunda bir görüş birliği oluştu." dedi.

Bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasına yönelik talebin, liglerin devam ettiği gerekçesiyle federasyon tarafından daha önce kabul görmediğini aktaran Sepil, "Toplantıya Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü bu sene ligden düşmenin kaldırılması talebiyle geldiler. Bu konu detaylı olarak kulüpler tarafından paylaşıldı. Kulüplerin tamamı, bu zor süreçte talebin kabul edilebileceğini paylaştı. Kulüpler Birliğinin yaptırım gücü yok, tavsiye konusunda görüş oluştu. Gelecek yıllarda 20 takımın oynayabileceği bir formatın kurulup, kulüplerin daha büyük ekonomik sıkıntı çekmesinin önlenebileceğini düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararımızı federasyona ileteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluşun indirim talebi

Ligin yayıncı kuruluşuyla yapılan görüşmelerdeki beklentilerine değinen Sepil, şunları söyledi:

"Yayıncı kuruluşumuz, pandemi sürecinde yaşanan zorluklarla ilgili indirim talebiyle gelmişti. Bu süreç devam ederken federasyonla yaptığımız toplantıda, bu indirim talebinin görüşülebileceğini ama sadece bu senenin değil önümüzdeki dönemin mevcut kontrat sezonun da tartışılması gerektiğini söyledik. Federasyon başkanı Nihat Özdemir birkaç gün önce beni arayarak, federasyonun bu konuda yayıncı kuruluş ile bir rakamda anlaştığını söyledi. Her ne kadar beklentinin altındaysa da yine de kulüplerin içinde olmadığı pazarlığın Kulüpler Birliği tarafından doğru bulunmadığı kararı alındı. Bundan sonra yapılacak görüşmelerde, vakıf tarafından oluşturulan icra kurulunun yer alması görüşü ortaya çıktı."

Kulüplerin en önemli gelir kaynağının sürekli düşürüldüğü durumda teklifin kabul edilmesinin mümkün olmadığını anlatan Sepil, "Her zaman yayıncı kuruluşla görüşmelere hazırız ama ortada mevcut kontrat olduğunu ve uygulanması gerektiğini de federasyona hatırlatırız." şeklinde konuştu.

Yabancı oyuncu konusu

Mehmet Sepil, TFF'nin yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili gelecek sezona dönük aldığı kararın ertelenmesinden yana olduklarını aktardı.

Federasyonun kararı almadan kulüplerle istişarede bulunmasını rica ettiklerini hatırlatan Sepil, "18 kulüp olarak birçok konuda ortak tavır alabiliyoruz. Burada kulüplerin çok doğal olarak değişik düşünceleri var. Yabancı oyuncu sayısında ortak paydada buluşmuyoruz ama 18 kulüp olarak mevcut kararın çok hızlı alındığını düşünüyoruz. Uygulamanın bu sene yapılmasının kulüplere hiçbir faydası olmadığı gibi kulüplerin zaten zor durumda olan ekonomilerinde yara açacaktır." diye konuştu.

Yabancı oyuncu kuralı konusunda zamanı doğru kullanmak gerektiğini vurgulayan Sepil, "Bizler, 'Bu işi bir yıl erteleyelim. Önümüzdeki seneden başlayarak yabancı sayısı düzenlemesi olabilir.' görüşüne sahibiz." ifadelerini kullandı.

Harcama limiti konusunda da kulüplerin sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Sepil, "Bu uygulama nedeniyle birçok kulübün sıkıntıya gireceğini ve mevcut kuralın dünyadaki uygulamalara benzemediğini değerlendirdik. Endişelerimizi federasyona ileteceğiz. Bu konuda da bir icra kurulu tespit ettik. Kurul, yakın zamanda federasyona gidecek ve kulüplerin teklifini görüşecek." şeklinde görüş belirtti.

Rezerv lig konusunda da ısrarcı olduklarının altını çizen Sepil, "Federasyonun bu konuda net dönüşü olmadı. Rezerv ligin Türk futbolu için çok önemli olduğunu, takipçisi olacağımızı, rekabetçi şekilde uygulanmasında da ısrarcı olduğumuzu federasyona bildireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada Mehmet Sepil, yeni dönemde Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını düşünmediğini sözlerine ekledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise "Kadına şiddete son" projesinin devamı için çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Gözbaşı toplantının ilk bölümünde çıktı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın toplantının başında sinirli bir şekilde otel dışına çıktığı görüldü.

Sert bir şekilde yanındakilerle konuşan Gözbaşı, daha sonra Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç tarafından ikna edilerek toplantının yapıldığı salona döndü. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Gözbaşı, toplantının devamında yer aldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:53

Kaynak: AA

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