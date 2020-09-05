Kumandaş ve Selçuk'un acı günü - Son Dakika

Geçen yıl Kayseri'de kurulan ve Kayseri'de yasayan tüm Karadenizlileri tek çatı altında toplayan, Kayseri Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Başkanlığını Prof. Dr. Sefer Kumandaş'ın babası ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Selçuk'un annesi vefat etti.

Erciyes Üniversitesi Çocuk Nöroloji Bölüm Başkanlığı yapan Türkiye'nin sayılı Çocuk Nörologlarından olan ve Kayseri'de çok sevilen Sefer Kumandas'ın babası Ahmet Kumandas, Ankara'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında vefat etti. Ahmet Kumandas, Trabzon'un Of ilçesinin Gürpinar köyünde sevenlerinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ayrıca, Kayseri'de Kuzenler Orman Ürünleri Ortağı olan Fatih Selçuk'un annesi Hadiye Selçuk'ta düşmeye bağlı omurilik incinmesi sonucu kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde vefat etti. Hadiye Selçuk; Trabzon Çaykara ilçesinde çok sayıda seveninin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Feyza Yöndem yaptığı açıklamada, "Aynı hafta içinde hem başkanımızın babasını hemde yönetim kurulu üyemizin annesini kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Derneğimiz adına ölenlere rahmet kalanlara sabır diliyoruz" dedi. - KAYSERİ