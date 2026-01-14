Kumar Bağımlılığı Türkiye'de Afet Boyutunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kumar Bağımlılığı Türkiye'de Afet Boyutunda

Kumar Bağımlılığı Türkiye\'de Afet Boyutunda
14.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, kumar bağımlılığı verilerini paylaştı; başvurular 37'den 5,748'e yükseldi.

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti, kumar bağımlılığına ilişkin güncel veriler ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının Türkiye için 'afet' boyutuna ulaştığını belirterek " İlk oynama yaşları olarak gördüğümüz yaşlar yüzde 34'ü 18 yaşın altında. 2019 yılında kumarla alakalı 37 tane başvuru almışız. Bu 37 başvuru 2020 yılında 334'e çıkmış. Pandeminin yoğunlaşmasının ardından da 2021 yılında 2 bin 63'e, 2022 yılında 3 bin 201'e, 2023 yılında 3 bin 772'ye, 2024 yılında 4 bin 798'e ve nihayet bu sene 2025 yılında 5 bin 748'e çıkmış. Bize gelen danışanların yüzde 13'ü lisansüstü, Yüzde 11'i üniversite mezunu, lisans mezunu. Yüzde 11'i ön lisans mezunu. Yüzde 10'u lise mezunu, yüzde 9'u ortaokul mezunu, yüzde 8'i ilkokul mezunu, yüzde 3'ü okul bitirmemiş durumda" dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sanal kumarın yaygınlaşmasına dikkat çekmek ve kumar bağımlılığına ilişkin 2025 yılı verileri ile çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç konuştu.

'YEDAM'A KUMAR BAŞVURULARI 37'DEN 5 BİN 748'E ÇIKTI'

Kumar bağımlılığının geldiği noktaya dikkat çekerek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Dinç, "Kumarla alakalı bir problemimiz var. Ülkemizde yangın haline gelmiş, afet adını koyabileceğimiz büyük bir tehditle, tehlikeyle karşı karşıyayız. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde ücretsiz bir şekilde bağımlılara hizmet veriyoruz. Alkol, madde, tütün, internetle ilişkili bağımlılıklar ve kumar. 2019 yılında kumarla alakalı 37 tane başvuru almışız. Bu 37 başvuru 2020 yılında 334'e çıkmış. Pandeminin yoğunlaşmasının ardından da 2021 yılında 2 bin 63'e, 2022 yılında 3 bin 201'e, 2023 yılında 3 bin 772'ye, 2024 yılında 4 bin 798'e ve nihayet bu sene 2025 yılında 5 bin 748'e çıkmış. 37 ile başladığımız problem bugün 5 bin 748 tane bağımlı olduğunu kabul eden, itiraf eden, çok büyük kayıplar yaşamış insan olarak karşımıza çıktı. Bu buzdağının görünen kısmıdır. Bunun gerisinde bize gelmemiş, kumar bağımlılığından dolayı muzdarip, çok büyük problemler yaşamış çok daha büyük bir insan grubunun olduğunun bilincindeyiz, farkındayız" diye konuştu.

'KUMARA BAŞLAMA YAŞINDA EN RİSKLİ GRUP 18-25'

Kumar bağımlılığında yaş faktörüne dikkat çeken Dinç, "Yine baktığımızda kumar bağımlılarının ilk oynama yaşları olarak gördüğümüz yaşlar yüzde 34'ü 18 yaşın altında. Bu çok büyük bir tehdit, tehlike. Yani gelişim çağında, beyninin ve diğer fiziksel özelliklerinin halen gelişmeye devam ettiği bir dönemde, bağımlılığın gelişimsel nörolojik bir iz olarak insanın hayatında yer almasının uzun vadeli ne kadar kalıcı etkileri olduğunun çok çok farkındayız. İkinci grubumuz, en yaygın başlama yaşı anlamında, yüzde 42 ile 18-25 yaş arası gençlerimiz. Enerjilerinin en yüksek olduğu, zihinlerinin en açık olduğu, güçlerinin en fazla olduğu, en büyük başarıları kazanabilecekleri, en büyük atılımları yapacakları, hayatlarında en önemli adımları atacakları bir dönemde maalesef çocuklarımızın, gençlerimizin boş vaatlerle, yanlış hayallerle kumara bulaştıklarını görebiliyoruz. Bize gelen danışanların yüzde 42'si, büyük çoğunluğu 18-25 yaş arasında. 25 yaştan sonrası yine genç sayılır ama o daha düşük bir grup yüzde 22 oranında kumara başlama yaşı olarak ortaya çıkıyor. Kumara başlama ilerleyen yaşlarda daha da azalıyor. En riskli grup 18-25, ikinci riskli grup 18 yaş altı" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIK ENDÜSTRİSİ GENÇLERİ HEDEF ALIYOR'

Bağımlılık endüstrisinin özellikle gençleri hedef aldığını vurgulayan Dinç, "Bağımlılık nörolojik bir iz olarak ortaya çıksın, kurtulması çok daha zahmetli, çok daha uzun süreli olsun diye bağımlılık endüstrisi hususen çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alan algoritmalarını, reklam politikalarını buna göre organize eden bir sistem gözeterek bu işi yürütüyorlar" dedi.

'TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM DİYENLERİN YÜZDE 43,4'ü 30-40 YAŞLARI ARASI'

Tedavi olmak isteyenlerin yaş dağılımına ilişkin de verileri paylaşan Doç. Dr. Dinç, "Kurtulmak, tedavi olmak istiyorum diyenlerin yaşları en büyük oranımız yüzde 43,4 ile 30-40 yaşları arası. Yüzde 36 oranında 20-30 yaş arası danışanımız var. Ondan sonra 40-50 yaş arasında yüzde 15, 50-60 yaş arası yüzde 2, 20 yaş altı yüzde 1 ve 60 yaş üstü de yüzde 0,6" diye konuştu.

'EN YÜKSEK RAKAM LİSANSÜSTÜ, ÜNİVERSİTENİN ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS,DOKTORA YAPMIŞ İNSANLARDA'

Doç. Dr. Dinç, "Yüzde 13'ü lisansüstü bize gelen danışanların. Yüzde 11'i üniversite mezunu, lisans mezunu. Yüzde 11'i ön lisans mezunu. Yüzde 10'u lise mezunu, yüzde 9'u ortaokul mezunu, yüzde 8'i ilkokul mezunu, yüzde 3'ü okul bitirmemiş durumda. Normalde eğitimle beraber bağımlılığın azalmasını bekleriz ama burada tam tersi bir çerçeve söz konusu. En yüksek rakam lisansüstü, üniversitenin üzerine yüksek lisans yapmış, doktora yapmış insanımızda olduğunu görüyoruz" dedi.

'10 KİŞİDEN 8'İ KURTULUYOR'

İnternet ve cep telefonlarının kumara erişimde rol oynadığını vurgulayan ve YEDAM'daki tedavi başarı oranlarından bahseden Dinç, "Kumara bulaşma anlamında internet çok önemli, cep telefonları çok önemli bir aracılık rolü oynuyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde, 105 tane noktada, Türkiye'nin her şehrinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren merkezlerimizde, 3 ay tedaviye gelen danışanlarımızın yüzde 80'ini, 6 ay gelenlerin yüzde 83'ünü, 9 ay gelenlerin yüzde 83'ünü kurtarmış durumdayız. Yani bir insan bağımlı olduğunda Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine gelir ve devam ederse 10 kişiden 8'ini kurtarmış oluyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Bu çok ümit verici, heyecan arttırıcı bir rakam çünkü bağımlılıklar, diğer bütün psikopatolojilere kıyasla tedaviye çok daha dirençlidirler. ve kumar bağımlılığı diğer bağımlılıklardan da daha da dirençlidir. Dolayısıyla kumar bağımlısı bir kardeşimizi devam etmesi halinde bu kadar istikrarlı bir şekilde, bu kadar yoğun ve üst düzeyde bir şekilde kurtarabiliyorsak bu işin mücadelesi mümkün, bu işin önüne geçmek mümkün. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kumara bir şekilde bulaştıysak çaresi var." diye konuştu

'KUMAR KUMARDIR, MASUMLAŞTIRILMAMALI'

Doç. Dr. Dinç, "Çok hızlı, acil, hemen bugün, şimdi atılması gereken adımlar konusunda 5 tane öneriyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kumar kumardır. Bahis değildir, şans değildir, talih değildir. Bahis diyerek, şans diyerek, talih diyerek meseleyi şansla ilişkilendirmek, beceriyle, kabiliyetle ilişkilendirmek, talihle ilişkilendirmek insanımızın algısını yanıltmaktır, kumarı masumlaştırmaktır, zararsız göstermektir, normalleştirmeye çalışmaktır. Kumar kumardır. Kavram birliğine gitmeden bu konuda doğru bir mücadele geliştirmek söz konusu olmaz. Yasal olan başka, yasadışı olan başka dersek bu konuda başarısız oluruz. Dolayısıyla kumar reklamlarının hemen bugün, vakit kaybetmeden yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİR İNSAN ALIŞVERİŞ SİTESİNE GİRDİĞİNDE KUMAR OYNAMA İMKANI BULMAMASI LAZIM'

Kumara erişim kanallarının daraltılması gerektiğini belirten Dinç, "Bir diğer mesele kumara erişim kanallarının daraltılması gerektiği konusunda ısrarımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Bir insan alışveriş sitesine girdiğinde kumar oynama imkanı bulmaması lazım. Telefon faturasını yatırmak ya da kampanyalardan faydalanmak için bir telefon sitesine girdiğinde, telekomünikasyon sitesine girdiğinde kumar oynama imkanının olmaması lazım. İnsanlara tuzak kurmamamız lazım. Danışanlarımıza destek oluyoruz, bir noktaya getiriyoruz fakat tetikleyici unsur olarak alışveriş sitesine girdiğinde kumar reklamı görüyor, bütün emeğimiz boşa gidiyor" dedi.

'TOPLU BİR MÜCADELEYLE BU ATEŞ SÖNDÜRÜLEBİLİR'

Çağrıda bulunan Doç. Dr. Dinç, "Çocuklarımıza bu hastalığın bulaşma kanallarını çok hızlı bir şekilde tıkamamız gerekiyor. Bunların başında kavram birliğine gitmemiz gerekiyor, reklamları yasaklamamız gerekiyor, erişim kanallarını daraltmamız gerekiyor, masumlaştıran, kolaylaştıran oyun gibi unsurları denetlememiz gerekiyor ve bunu özendiren kanalları, insanları ciddi bir yaptırımla karşı karşıya bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde topyekün bir mücadele yaparsak bu ateşi söndürebileceğiz, bu problemin üstesinden gelebileceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar Bağımlılığı Türkiye'de Afet Boyutunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:54
Mourinho’nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:02:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kumar Bağımlılığı Türkiye'de Afet Boyutunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.