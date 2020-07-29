Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor yeniden Süper Lig'de - Son Dakika

Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor yeniden Süper Lig'de

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı.

Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor yeniden Süper Lig'de, System.String[]

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı. Böylece sezonu 16, 17 ve 18. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Malatya spor ve Kayserispor 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.

2020 - 21 sezonu 21 takımlı oynanacak. 4 takım küme düşerken 3 takım Süper Lig'e yükselecek. 2021 - 22 sezonunda ise Süper Lig 20 takımla devam edecek.

TFF 1. Lig'de de küme düşme 2019/2020 sezonu için kaldırıldı. Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor TFF 1. Lig'de devam edecek. TFF 1.Lig önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

Öte yandan TFF 2. ve TFF 3. Lig'de de küme düşme kaldırıldı.

Resmi açıklama birazdan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından yapılacak.

PLAN 20 TAKIMLI SÜPER LİG

20 takımla oynanan İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinden rakamsal örnekler verilen raporda; maç günü gelirleri, yayıncı kuruluş ve sponsorlardan sağlanan kazançların toplamda önümüzdeki sezon 7.24 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Kulüpler Birliği'nin kritik toplantısında, Süper Lig'in önümüzdeki sezon 21, daha sonra da 20 takımla oynanması konusunda tavsiye kararı alındı. Bu doğrultuda; ayrıntılı bir rapor sunulurken, Süper Lig'in 20 takımla oynanılması durumunda gelirlerde yüzde 44.8'lik artış yaşanması öngörülüyor ve toplamda 7.24 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Raporda öne çıkan ifadeler şu şekilde:

MAJOR LİG ÖRNEKLERİ

5 büyük ligden İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinde 20 takım mücadele etmektedir. 2018-19 sezonu itibarıyla pazar büyüklüğü 18 milyar Euro'ya ulaşan Avrupa'nın 5 büyük ligi UEFA bünyesindeki 53 futbol liginin toplam gelirlerinin de yüzde 70'ini oluşturuyor. Son 15 yıla baktığımızda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kupa kaldıran takımların da 5 büyük ligin temsilcileri olduğunu görmekteyiz.

İtalya'da 18 takımlı 2003-04 sezonunda ticari gelirlerde 170, 20 takımlı bir sonraki sezon ise 210 milyon Euro gelir sağlandı. Sponsorlukta ise 20 milyon Euro'luk artış gerçekleşti. Maç günü gelirleri ise 100 milyon Euro arttı. Fransa'da ise 20 takıma çıkıldığı 2002-03 sezonunda, bir önceki sezona göre; yayın gelirleri 76 milyon Euro artış gösterdi.

1 MİLYAR TL'LİK KAYIP

Pandemi nedeni ile Premier Lig'deki finansal kaybın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı öngörülürken, 5 büyük ligin ise toplam 4 milyar Euro'luk gelir kaybı yaşayacağı hesaplanmıştır. Süper Lig'in kalan maçlarının seyircisiz oynanması nedeni ile ticari ve maç günü gelirlerinden en az 1 milyar TL'lik bir kayıp yaşanmıştır. Ciddi gelir kayıpları yaşayan süper lig kulüpleri, böylesine risk içeren bir ortamda ellerinden gelen mücadeleyi sergilemişler ve ligin tamamlanmasını sağlamışlardır. Bu bağlamda bu sene ligden düşmenin kaldırılarak önümüzdeki sene 21 takım ile ligin oynatılması ve daha sonraki senelerde 20 takıma sabitlenmesi, ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan kulüplerimize önemli katkı sağlayacaktır.

Son dakika | Süper Ligde küme düşme kalkıyor mu İşte 20 takımlı Süper Lig planı

MAÇ GÜNÜNDE EK KAZANÇ

Spor kulüplerinin gelir kalemleri içinde yer alan maç günü gelirleri spor ekonomisi içinde en önemli gelir getirici faaliyetlerdir. Bu bağlamda Süper Lig'in 20 takıma çıkarılması ile kulüplerin gelirlerinde bir artış sağlanacaktır.

2018-2019 sezonunda da yüzde 24 yükselerek 491,1 milyon TL'ye ulaştı. 165,8 milyon TL maç günü geliri elde eden Galatasaray bu alanda da zirvede yer alırken, Fenerbahçe 139,9 milyon TL, Beşiktaş 97,5 milyon TL, Trabzonspor ise 23,3 milyon TL gelir sağladı. Bu rakamlar değerlendirildiğinde 20 takımın futbol ekonomisinde maç günü gelirleri ve spor pazarlaması açısından da ek kazanç elde edecekleri aşikardır

SPONSOR ARTIŞI

Sponsor olacak firmalar, kendilerinin de bu işten karlı çıkabilmeleri için marka isimlerinin etkin bir şekilde duyulması sağlayacak seçimleri yapmaktadırlar. Televizyonda karşılaşmaların canlı yayınlanması, yazılı medyada haberlerin çıkması, ülke nüfusu içinde ciddi bir şekilde izlenmesi sponsor olacak firmalar açısından önemlidir. 20 Takımlı lig modeli ile daha çok sponsor desteğinin futbol ekonomisine kazandırılması mümkün olacaktır.

20 Takım ile oynanacak Süper Lig ile yayıncı kuruluşun abone sayısında bir artış söz konusu olacaktır. Ayrıca maç sayısındaki artışa bağlı olarak reklam gelirleri de artacak ve bu sayede hem yayıncı kuruluş hem de kulüpler açısından ekonomilerine katkı sağlayacak düzeyde bir canlılık gelecektir.

Kayserispor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:10

Son Dakika Spor Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor yeniden Süper Lig'de - Son Dakika Spor
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