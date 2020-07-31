Küme düşmenin kaldırılmasında siyaset tartışması - Son Dakika

Küme düşmenin kaldırılmasında siyaset tartışması

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması tartışma yarattı.

Küme düşmenin kaldırılmasında siyaset tartışması, System.String[]

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması tartışma yarattı. TFF'nin Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması kararını siyasetin etkisiyle aldığı düşünülüyor.Korona salgını nedeniyle gecikmeli olarak tamamlanan Süper Lig'de ani bir kararla küme düşmenin kaldırılmasının yankıları sürüyor. Karar açıklandıktan sonra bir alt lige düşmesi gereken takımlar MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un temsilcilerinin kararın alınma sürecindeki katkıları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerine ve siyasilere teşekkür etmesi ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kararı DW Türkçe'ye değerlendiren Habertürk Spor Yazarı Serdar Ali Çelikler'e göre bu takımların sezonda Süper Lig'de kalmasını sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararının arkasında siyasi baskı olduğunu savuyor ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'i eleştiriyor.

Çeliker, "Kendi söylediğinin ve dahi savunduğu kararların tam aksini alan bir yapı var. Nihat Özdemir, tarihin gördüğü en etkisiz ve federasyonu tamamen yüksek futbol memuriyetine çevirmiş bir başkan olarak hatırlanacak maalesef. Şak diye emrettiler, o da tak diye yaptı. Kimin emrettiği belli. Küme düşmeyen takımlar kime teşekkür ettilerse karar da onlardandı" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sene ligin 21 takımla sıkışık takvimde oynanacak olmasının, futbolun kalitesini ve kulüplerin özellikle Avrupa mücadelelerini olumsuz etkileyeceğini düşünen Çelikler, 2021 ve 2022 yıllarında başlayacak uluslararası turnuvalar nedeniyle de alınan kararın etkilerinin en az 3 sezon süreceğini savunuyor.

Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşu Digitürk'ün Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi ise kararın kendilerine bildirilmeden alınmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirirken "Karara saygı duyuyoruz, onlarla birlikte çalışmaktan da mutluyuz fakat bunun, resmi bir şekilde bize sorulmasını isterdik, verilerle onlara dönmek isterdik" açıklamasını yaptı.

Futbol Erdoğan'ın oynadığı bir oyundur

Gazeteci Mustafa Hoş da alınan kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbola müdahalesi olduğunu, futbolun popülaritesini kendi partisi ve ideolojisi için kullandığını savunuyor. Hoş, Futbol Federasyonu'nun son başkanlarının iktidara yakın işadamları olması nedeniyle kararların bu ilişkilerin etkisiyle alındığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Durum böyle olunca Türkiye'de futbol sahada değil saha dışında oynanmaktadır. Ligden düşmenin kaldırılması tamamen siyasi bir karardır. Küme düşen Malatya, Kayseri ve Ankaragücü takımlarının bulunduğu şehirlerin son 2018 seçimlerinde Erdoğan'a verdiği oylara bakalım: Malatya 69,2, Kayseri 70,3, Ankara 51,5. Erdoğan'ın yeniden seçilmek için her oya ihtiyacı olduğu da bir gerçektir. Kısaca Türkiye'de futbol sadece Tayyip Erdoğan'ın oynadığı diğerlerinin seyrettiği bir oyundur."

"Yayıncı kuruluş sözleşmeyi feshedebilir"

Spor hukukçusu Avukat Mert Yaşar ise kararda hukuki bir sorun olduğu görüşünde. Yaşar, "Lig bittikten sonra küme düşmenin kaldırılmasının sebebi ve amacı gerçekçi değil ve hukuka aykırı. TFF'nin takdir yetkisi var, ancak yetkisi sınırsız değil. Denetime açık, hesap verilebilir olmalı" dedi.

Avukat Yaşar, yayıncı kuruluşun karar nedeniyle maç sayısı ve prodüksiyon bütçesinde yaşanacak değişiklik nedeniyle sözleşmenin uyarlanmasını talep edebileceğini ve hatta sözleşmeyi feshedebileceğini de belirtiyor.

"FIFA siyasetin müdahalesine göz yumuyor"

Kararın siyasi olduğunu vurgulayan Yaşar, FIFA'nın mevzuatını uygulaması durumunda, TFF'ye ceza vermesi gerektiğini söyledi. Ancak FIFA'nın TFF'nin her daim siyasetin etkisinde olduğunu bilmesine rağmen buna ses çıkarmadığını vurgulayan Avukat Yaşar, bu yüzden FIFA'nın TFF'ye müdahale edeceğini sanmadığını da sözlerine eklediti.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Avukat Levent Bıçakçı da konu hakkında DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Bıçakçı, kulüp başkanlarının cumhurbaşkanı ve siyasilere teşekkür etmelerinin, UEFA kanadında siyasetin futbola müdahalesi olarak kanıt kabul edilip TFF'ye cezai bir yaptırıma gidilemeyeceğini, bu açıklamalar nedeniyle TFF'nin üyeliğinin askıya alınması veya Milli Takımın EURO 2020'ye, kulüplerin Avrupa kupalarına gidememesi gibi durumların yaşanmayacağını ifade etti.

Volkan Ağır

(c)

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Güncel, Son Dakika
Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:19

Son Dakika Güncel Küme düşmenin kaldırılmasında siyaset tartışması - Son Dakika

Son Dakika

Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan'ın yeni takımı Sassuolo oldu Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş         
17:07
Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti         
16:45
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı         
16:38
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti         
16:35
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı         
16:08
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti         
15:28
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak         
15:12
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı         
15:09
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar         
14:52
Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı         
14:33
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor         
13:46
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum         
13:45
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak         
12:58
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi         
12:34
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı         
12:34
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor         
12:15
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı         
12:12
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor         
11:59
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi         
11:55
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi         
11:27
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor         
11:25
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
Kurban keserken elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu Kurban keserken elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak isterken hastanelik oldu         
10:50
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı         
08:32
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 02:06:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küme düşmenin kaldırılmasında siyaset tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei