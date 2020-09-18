Kumluca'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başladı - Son Dakika

Kumluca ilçesinde, narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı.

Kumluca Tarım ilçe Müdürlüğüne bağlı Bitki Sağlığı Şubesinde görevli ziraat mühendisleri Recep Büyükkök, Fatma Okaybarut ve Deniz Bayar narenciye bahçelerinde daha önceden konulmuş "feromon" tuzakları kontrol ederek, narenciye meyvelerindeki Akdeniz meyve sineği zararlılarının larva bırakıp bırakmadıklarını kontrol ediyor.

Bayar, özellikle narenciye ürünlerinde büyük zarara yol açan, ürünlerin ihracatını zorlaştıran sinekle mücadele etkili olunmazsa, hem üreticilere hem de ülke ekonomisine zararı olduğunu kaydetti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de Kumluca ve çevresinde narenciye üretiminin önemli bir yeri olduğunu, bölgede üretilen ürünlerin ihraç ediliyor olmasından dolayı hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Akdeniz meyve sineği zararlısının ürünlere verdiği zarar nedeniyle ürünlerin ihracat payının düşebildiğine dikkati çeken Kökçe, geçmişte yaşadıkları tecrübelerle şu anda bahçelerde sinek riski olmadığını kaydetti.