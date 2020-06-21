Kupa gazisi Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında! Galibiyetlerine iddaa'da...

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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE



Salgın arası öncesinde Kayserispor ile Göztepe'yi deviren Kasımpaşa, ara sonrası da Malatya deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı ve kendini düşme hattının üzerine attı.



Çok uzun süredir sakat olan David Pavelka da geçtiğimiz hafta son bölümde süre aldı, takımda önemli bir eksik kalmadı. Ricardo Quaresma, Haris Hajradinovic fit durumda.



TD Fuat Çapa, elindeki alternatifleri dinlendirerek oynattı. Dieumerci Ndongala ve Yusuf Erdoğan geçtiğimiz hafta sonradan oyuna dahil oldu. Aynı şekilde Tarkan Serbest de kenardan geldi...



Fenerbahçe ise Kayserispor'u geriden gelip devirmenin moraliyle Trabzonspor (kupa yarı final rövanş) maçına çıktı ancak bordo-mavililer 3-1 kazanıp sarı-lacivertlileri saf dışı bırakmayı başardı.



Kasımpaşa maçı öncesi cezası düşen Ozan Tufan yeniden kadroda, kupa maçında kenardayken çift sarı kartla oyundan atılan Emre Belözoğlu ise cezalı. Takımla son antrenmanda birlikte çalışan ve kendini deneyen Serdar Aziz, maç kadrosuna alınmadı.



Serdar Aziz olmadığı için stoper performansı çok tartışılan Jailson'u yeniden o bölgede izleyebiliriz...



%46'lık kesim kupadan elenen sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...



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