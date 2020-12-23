Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi - Son Dakika

Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi

23.12.2020 11:16
Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB), uzaktan eğitimde 'Kuran-ı Kerim Öğretim Programı' başlattı.

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB), uzaktan eğitimde 'Kuran-ı Kerim Öğretim Programı' başlattı. Başkanlık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimde kullandığı 'canlı sınıf' yöntemini Kuran okumayı öğrenmek isteyenler için uygulayacak.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamalarını da dikkate alan DİB, Kur'an okumayı bilmeyen 14 yaş üstü vatandaşlara yönelik uzaktan eğitim programı hazırladı. 'Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye' sloganıyla hazırlanan 'Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı' için kayıtlar 21 Aralık itibarıyla başladı. Kayıtları 3 Ocak'a kadar sürecek ilk gruba 28 Aralık 2020-21 Şubat 2021 döneminde, kayıtları 4-17 Ocak tarihleri arasında alınacak ikinci gruba ise 11 Ocak-7 Mart döneminde uzaktan eğitim verilecek.

ÖĞRENCİLER 3 FARKLI YAŞ GRUBUNA AYRILACAKDHA'ya açıklama yapan DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Başkanlığın yaptığı 'Türkiye'de Dini Hayat' araştırmasının sonuçlarına göre Kur'an okumayı bilmeyenlerin oranının yüzde 57 olduğunu söyledi. Dinç, "10-14 yaş grubu çocuklarımızla yürüttüğümüz, 3 milyonu aşkın çocuğumuzun gelip Kur'an eğitimi öğretimini gördüğü Yaz Kur'an Kurslarının dışında bir çalışmayı hayata geçirmek istedik. Çeşitli meşgalelerle henüz Kur'an okumayı öğrenme fırsatı bulamamış vatandaşlarımıza bir fırsat sunalım istedik. Kur'an'ı Kerim'i bugüne kadar öğrenme fırsatı bulamamış 14 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız müracaat edecekler. Yurtdışından bu sisteme kayıt olan vatandaşlarımız da olacak. DİB'in web sayfasına giren vatandaşlarımız 'Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye' bandını tıkladıklarında o sekmelerle kayıt aşamasını tamamlayacaklar. Akabinde kayıt olan vatandaşlarımızı il ve ilçe müftülüklerimize emanet edeceğiz. Müftülüklerimiz kendi ilinden ne kadarlık bir oranda hangi yaş diliminden müracaat olmuş, ona göre 14 ve 18 yaş grubunu ayrı bir canlı sınıf ortamı, 19 ve 30 yaş grubunu ayrı bir canlı sınıf ortamı, 31 yaş ve üzerini de ayrı bir canlı sınıf ortamı olacak şekilde planlayacaklar" dedi.EN FAZLA 12 KİŞİLİK CANLI SINIF ORTAMIDinç, günde 2 ders, haftada 3 gün toplam 2 aylık bir eğitim olacağını belirterek, "Mevcudu 12'nin üzerinde bir canlı sınıf olmayacak ve hocamız o vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini aldıktan sonra kendileriyle irtibata geçecek. Tamamen vatandaş odaklı bir planlamayla öğreticilerimiz, bütün imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz müftülüklerimizin koordinesinde bu planlamayı hayata geçirecekler ve ellerindeki sayıya göre de grupları oluşturmuş olacağız. Öğreticimiz 12 kişilik grubun tamamıyla bire bir muhatap olacağı için, aynı yüz yüze sınıf ortamını paylaşıyor gibi olacaklar" dedi.GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLER DE KATILABİLECEKEğitime engelli vatandaşların da katılabileceğini söyleyen Kadir Dinç, "Hem görme hem işitme engelli vatandaşlarımız için de ayrıca kayıtlarını alıyoruz ve bu vatandaşlarımızın planlamasını da doğrudan Başkanlık olarak biz kendimiz yapacağız. Çünkü bu vatandaşlarımıza hizmet verecek, onların Kur'an eğitimi ve öğretimiyle meşgul olacak hocalarımızın daha farklı bir formasyona ve donanıma sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda da özel olarak yetiştirilmiş hocalarımız var. Hem Braille alfabesi üzerinden hem de işitme engelliler ile ilgili yine Başkanlığımızca hazırlanan bir sözlüğümüz var. O sözlüğü kullanmasını bilen öğreticiler marifetiyle engelli vatandaşlarımızın da Kur'an'ı Kerim'i okuyup öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

- Ankara
Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi
Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi
Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi
Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi
Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi
Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi

Kuran-ı Kerim, Kadir Dinç, Engelli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kur'an eğitiminde 'canlı sınıf' dönemi - Son Dakika


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