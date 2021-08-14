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Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu - Son Dakika

Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu

14.08.2021 10:53
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu, System.String[]

VAN'ın göl kıyısındaki Çitören Mahallesi'nde, göl suyunun çekilmesiyle balıkçı barınağının giriş kısımları, kapanma noktasına geldi.

VAN'ın göl kıyısındaki Çitören Mahallesi'nde, göl suyunun çekilmesiyle balıkçı barınağının giriş kısımları, kapanma noktasına geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, kuraklığa bağlı su seviyesi düşmesinin Van'daki balıkçıları da etkilediğini belirterek, "Van Gölü kenarında bulunan balıkçı barınakları, su çekilmesiyle beraber adeta karaya çıkar hale gelmeye başladı. Artık bu balıkçı barınağına gemilerin girip çıkması nerdeyse imkansız hale geliyor. Kuraklık, artık balıkçıları da tehdit etmeye başlıyor" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde selle mücadele edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 'olağanüstü kurak' gösterilen Doğu Anadolu Bölgesi'nde de bunun etkileri görülüyor. Van Gölü'nde su seviyesi, yağışların fazla olduğu dönemlerde yükselirken, buharlaşmanın arttığı dönemlerde ise düşüyor. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Akkuş, gölde kuraklığa bağlı su seviyesi düşüklüğünün Van'daki balıkçıları da etkilediğini söyledi. Van Gölü'nün balıkçılık açısından iç sulardaki en büyük balık stokunu barındırdığını belirten Akkuş, ülkede 30 bin ton balık avlandığını, bunun 10 bin tonunu tek başına Van Gölü'ndeki inci kefali karşıladığını söyledi.

'BALIKÇI BARINAKLARI KARAYA ÇIKAR HALE GELDİ'Göldeki balıkçılığın hem ülke için hem de bölge insanı için büyük ekonomik öneme sahip olduğunu kaydeden Dr. Akkuş, "Son yıllardaki kuraklıkla ve küresel iklim değişimine bağlı olarak yağışların azalmasıyla beraber artık Van Gölü'ne eskisi kadar su girdisi olmuyor. Buna ek olarak yine sıcaklıkların fazla olması ve buharlaşmanın artmasıyla beraber Van Gölü su seviyesinde ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Van Gölü su seviyesindeki bu düşüşler özellikle bölgedeki balıkçılar için çok olumsuz bir etki oluşturuyor. Van Gölü kıyılarındaki balıkçı barınakları su çekilmesiyle beraber adeta karaya çıkar hale gelmeye başladı. Şu an Van merkeze bağlı Çitören balıkçı barınağındayız. Bu manzaradan da gördüğünüz gibi artık bu balıkçı barınağına gemilerin girip çıkması nerdeyse imkansız hale geliyor. Kuraklık artık balıkçıları da tehdit etmeye başlıyor çünkü kuraklıkla beraber yağışlar azalıyor, Van Gölü su seviyesi geri gidiyor. Bu nedenden dolayı bu balıkçı barınaklarının daha ileriye yani Van Gölü'nün daha derin noktalarına çekilmesi gerekmektedir" diye konuştu. 'İNCİ KEFALİ ETKİLENECEK'Buharlaşmanın, yağışın 3 katı olduğunu da belirten Dr. Akkuş, durumun böyle devam etmesi halinde Van Gölü'nün ilerleyen yıllarda çok daha düştüğüne şahitlik edeceklerini söyledi. Kuraklığın dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini de büyük ölçüde etkileyeceğini belirten Akkuş, "Akarsular ülkemizin her tarafında önemli ama söz konusu Van Gölü havzası olunca bu önem 2 kat daha artıyor çünkü Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri her ne kadar yaşamını Van Gölü'nde sürdürse de yaz aylarında üremek için akarsulara ihtiyaç duyuyor. Küresel iklim değişimi ile birlikte havzada dağlara kar yağmıyor. Kış aylarında dağların tepelerinde kar olmazsa yaz aylarında biz akarsularda su bulamayız. İnci kefalinin üremesi için akarsularda yeterli su bulmakta zorlanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda böyle deva ederse inci kefalinin akarsulardaki üremesi daha zor bir hal alacak" dedi.

Van Gölü kıyısında bulunan ve burada yaşayanların çoğunun balıkçılıkla uğraştığını söyleyen Çitören Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Abalı, 60 yıldır oturduğu mahallede 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyledi. İlk defa göl suyunun bu kadar çekildiğine şahit olduğunu belirten Abalı, limanlarının kapandığını ve mağdur olduklarını kaydedip, kendilerine yeni yer yapılmasını istedi. Abalı, "Eskiden bu köyün dibine kadar denizdi. Ben şu an kurak olan alanlarda eskiden 20 ton balık avlıyordum. Şu anda suyun çekilmesiyle birlikte bizim buradaki tekneler denize balık avlamaya çıkamıyor. Geçen gün tekneye çıkarmaya çalışırken kaza oldu ve yaralandım. Su olmadığı için tekneler limana giremiyor. Yaklaşık 2 yıldır bu göl suyu çekiliyor. Derelerde de su yok. Bu yıl kuraklık çok ve perişanız" diye konuştu.


Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu
Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkçılık, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuraklık Van Gölü'nde balıkçıları etkiledi; tekneler barınaklara girip çıkamaz oldu - Son Dakika


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