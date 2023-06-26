Kurban Bayram'ı öncesi besiciye büyük şok: Ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti - Son Dakika
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Kurban Bayram'ı öncesi besiciye büyük şok: Ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti

26.06.2023 14:28

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurbanlık koyunların bulunduğu ağıla giren bir kurt, İmdat Çarboğa'ya ait 59 koyunu boğarak telef etti. Kurban Bayramı için satışa hazırladığı koyunların telef olduğunu gören Çarboğa, hayatının şokunu yaşadı. İlçe tarım Müdürlüğü ve Gemerek Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve telef olan hayvanlar iş makinaları ile gömüldü.

Kurban Bayram'ı öncesi besiciye büyük şok... Ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde kurbanlık koyunların bulunduğu ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde bir kurt, koyunların bulunduğu ağıla girdi. Ağıla giren kurt, İmdat Çarboğa'ya ait 59 koyunu boğarak telef etti. Kurban Bayramı için satışa hazırladığı koyunların telef olduğunu gören İmdat Çarboğa, hayatının şokunu yaşadı. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Çarboğa'nın haber vermesi üzerine olay yerine İlçe tarım Müdürlüğü ve Gemerek Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gelerek inceleme yaptı. Telef olan hayvanlar iş makinaları ile bulundukları yerden alınarak gömüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Kurban Bayram'ı öncesi besiciye büyük şok: Ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayram'ı öncesi besiciye büyük şok: Ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti - Son Dakika
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