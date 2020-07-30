Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit ile AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Ümit, mesajında, ülke, millet ve il olarak bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanının hep birlikte yaşandığını belirtti.

Bayramların, sevginin, saygının ve sosyal duyarlılığın arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği, kalplerin daha çok yumuşadığı, dost, akraba ve komşuların daha fazla hatırlandığı ve ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, milli ve dini duyguların en üst seviyede yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği önemli günlerden olduğuna işaret eden Ümit, "Bu özel günde, vatanımızın bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi unutmamalıyız. Şehitlerimizin emaneti olan değerli ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmayarak bayram sıcaklığını birlikte yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nı da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde geçirileceğini aktaran Ümit, mesajında şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerileri ışığında, Valiliğimiz tarafından vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için ilimiz genelinde bireysel ve toplumsal hayatı kuşatacak şekilde tüm tedbirler alınmış, sorumlular belirlenmiş, planlamalar yapılmıştır. Alınan tedbirler ve yapılan planlamalar basın-yayın ve Valiliğimiz internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kıymetli hemşehrilerim, Kurban Bayramı'nda da maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine çok daha fazla riayet edelim. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla özen gösterelim. Toplu bayramlaşma yapmayalım, kalabalık bayram yemekleri düzenlemeyelim. Ziyaretleri de mümkün olduğunca sınırlı tutalım. Özellikle 65 yaş üstündeki ve/veya kronik hastalığı olan kişilere bayram tebriklerini telefonla yapalım. İçinde bulunduğumuz bu zor durumu bertaraf etmek için devletimizin salgın nedeniyle almış olduğu tedbirlere, bayramda da harfiyen uyalım."

Milletvekili Aydın da mesajında, kardeşlik ve paylaşma duygularına vurgu yaptı.

Türk kültüründe, komşusu aç yatarken tok yatmamak, mağdur ve mazluma sahip çıkmak, öksüz ve yetimi sevindirmek olduğunu ifade eden Aydın, mesajında şunları belirtti:

"Bayramlar da bu duygularımızı en üst düzeyde sergilediğimiz önemli zaman dilimlerinden bir tanesidir. 'Allah'a yakınlaşmak' adına kestiğimiz kurbanlarımızı muhtaç ve yoksullarla paylaşarak İslam'ın verdiği kardeşlik ve yardımlaşma duygularını yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Bu bayram dolayısıyla yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, daha yaşanabilir bir dünya oluşacaktır."