Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlıklar şap aşısı yapılarak satışa sunulacak - Son Dakika

Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlıklar şap aşısı yapılarak satışa sunulacak

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulmak üzere çeşitli illere sevk edilecek küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapılacağını bildirdi.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulmak üzere çeşitli illere sevk edilecek küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapılacağını bildirdi.

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Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ciddi ve hızlı tedbirler aldığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe işlerin normal sürecinde dönmeye başladığını ifade eden Kılıç, "Tarım ve hayvancılık sektöründe sosyal mesafe, temizlik ve maske takılması konusunda ilgililere uyarıda bulunuyoruz ama salgın Kurban Bayramı sürecine çok olumsuz bir etki yapmayacakmış gibi gözüküyor." dedi.

Kılıç, salgın nedeniyle vatandaşların kurban kesiminde kararsız bir süreç yaşadığını anlatarak, "Kurban sevkiyatlarında çok ciddi bir artış yok, yani orada kesecek miyiz, kesmeyecek miyiz, pandemi sürecinde nasıl davranacağız, iller arasında yasak gelecek mi, vatandaşlar bunları kestiremediği için kararsızlık var. Ama inanıyorum ki birkaç gün içerisinde inşallah ülkemizde pozitif sayılarımızda da bir artış olmaz." diye konuştu.

Kurbanlıklar ile ilgili önceki yıllarda Kurban Bayramı'nda alınan tedbirlerin aynen devam ettiğini anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı'nda önceki yıllardaki tedbirler ne ise bu yıl da geçerli. Yani aşıların yaptırılmış, pasaportların alınmış, hayvanların yol belgelerinin düzenlenmiş olması lazım. Bu yıl biraz daha avantajlar var, internet üzerinden hızlı şekilde girişler yapıldığı için bu belgelerin alınması daha kolay olacak. Bu yıl ilave olarak koyunlarda da şap aşısı yapılması ihtiyacı ve isteği var. O aşılar da illerimize yavaş yavaş gönderilmeye başlandı."

"Şap aşısını bir hafta önceden yaptırmaları yetecek"

Kılıç, koyunlarda şap aşısının sevkiyat öncesi yapılması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Besicilerimizin koyunlarda şap aşısını bir hafta önceden yaptırmış olmaları yetecek, bu aşılarla sevkiyatını yapacaklar. Türkiye'de önceki yıllarda yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında küçükbaş, 850-900 bin civarında büyükbaş hayvan kurbanlık edilirdi. Bu yıl bu sayının çok daha üzerinde, yaklaşık 4 milyon küçükbaş, 1,2 milyonun üzerinde de büyükbaş hayvanımız kurbanlık için hazır. Kurbanlık sayısında bir sıkıntı yaşanmayacak gibi gözüküyor."

Kars'tan Türkiye'nin birçok bölgesine kurbanlık sevkiyatının yapıldığını vurgulayan Kılıç, şehrin Türkiye'de canlı hayvan sermayesi varlığı açısından 5. sırada olduğunu sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlıklar şap aşısı yapılarak satışa sunulacak - Son Dakika

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