Kurban kolileri hazır, talep arttı - Son Dakika

Kurban kolileri hazır, talep arttı

Kurban kolileri hazır, talep arttıGül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) ? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurban kolileri için talep alınmaya başlandı.

Kurban kolileri hazır, talep arttı

2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) ? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurban kolileri için talep alınmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıla göre kurban kolilerine talep artarken 20 kiloluk dananın fiyatı bin 790, kıvırcık koçun ise bin 500 lira olarak açıklandı.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kurban Bayramı öncesinde vekaleten kurbanlık paketleri için talep toplamaya başladı. Marketlerden, internet adresinden ve online market uygulamasından sipariş verilebiliyor. Vekaleten, büyükbaş kurbanlık hisse paketi ve kıvırcık koç kurban paketi olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

KURBANLIKLAR BALIKESİR, MALATYA VE AFYON'DAN

Kurban kolilerine olan talebin geçen yıla göre arttığını söyleyen ve bilgi veren CarrefourSA Merter Mağaza Müdürü Şirin Çolakoğlu, 'Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık olduğu için insanlar kurban çadırlarına gitmek istemiyor. O yüzden geçen yıla göre kurban kolilerine talep attı. Hayvanları, Balıkesir, Malatya ve Afyon'dan seçiyoruz. Hayvanların kesimi din görevlileri, veteriner hekim ve noter eşliğinde yapılıyor' dedi.

DANA BİN 790, KIVIRCIK KOÇ BİN 500 LİRA

Her türlü hijyen önlemini aldıklarını söyleyen Çolakoğlu, 'Görevli arkadaşlar, maskeleri mutlaka takıyor. Her vardiya değişiminde ateşleri ölçülüyor. Hayvanları taşıyan araçlarımız da dezenfekte ediliyor. Kurban kolileri bayramın birinci günü akşamında alıcılara teslim edilecek. Teslimler, bayramın diğer günlerinde de devam edecek. Yerli besi danamız 20 kilo ağırlığında bin 790 lira ama müşteri dördüncü gün alırsa 100 liralık bir indirim var. Kıvırcık koçlar ise minimum 18 kilo geliyor fiyatı ise bin 500 lira. Kredi kartına 9 taksit yapıp vade farkı almıyoruz. Kurbana özel kolilerin yanında 20 liralık da gazlı içecek hediye ediyoruz' diye konuştu.

TALEP TOPLANMAYA BAŞLANDI

Kurban kolilerinin hayır kurumlarına da bağışlanabileceğini dile getiren Çolakoğlu, 'Şu anda talep topluyoruz. Müşteriler kurban kolilerini alıp hayır kurumlarına da bağışlayabilir, teslimatını yapıyoruz. İnternet sitemiz üzerinden de sipariş alıyoruz, ücretsiz adrese teslimat sağlıyoruz. İlk gün kesim yapılıyor sonra kurban kolileri mağazalara geliyor ve dağıtıma çıkıyor. Tatilde olup bayramda kolisini teslim alamayanlar için marketlerde muhafaza ediliyor' ifadelerini kullandı.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Veteriner Kekim Onkut Cörüt ise, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin, 'Kurbanlık alırken hayvanın kurban olarak kesilmeye uygun olup olmadığına dikkat etmek lazım. Bunun için yaşına ve fiziki görünüme bakılıyor. Kesilecek hayvan veteriner hekimlerin kontrolünden geçmiş, sağlık raporları alınmış olmalıdır. Bizde de bu süreçlerden geçip, mağazalarımıza geliyor biz de hijyen kuralları çerçevesinde parçalayıp, paketleyip sahiplerine teslim ediyoruz' dedi.

ALINAN ÖNLEMLERLE KESİM PARÇALAMA VE PAKETLEME YAPILIYOR

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin kurbanlık alırken, keserken ve saklarken uygulanması gerektiğine dikkat çeken Cörüt, 'Hayvanın kesildiği, işlendiği ve paketlendiği yere giren bütün personelin ateşini ölçüyoruz. Çalışan kişiler yarım saatte bir ellerini Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu dezenfektan ile temizliyor. Ayrıca içeride sosyal mesafe kurallarına uyuluyor' diye konuştu.

ŞEHİTGAZİ, BEDD, İZEV, TOFD VE ZİÇEV'E KURBAN BAĞIŞI İMKANI

Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler ? Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı,, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na kurban bağış olanağı sunuldu. Kurban derileri ise Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak.

'DAHA GÜVENLİ OLDUĞU İÇİN ALMAK İSTİYORUM'

Kurban kolileri hakkında bilgi almaya gelen müşteri Mustafa Çiftçi, 'Bu yıl kurban kolisi almayı düşünüyorum. O yüzden gelip bakmak istedim. Bütçeme uyarsa alacağım, fiyatları öğrendiği kadarıyla uygun. Daha güvenilir geldiği için kurban kolisine yöneldik' dedi.

Feyza Ayla Turan ise, 'Covid-19 nedeniyle kurban pazarına gitmek istemiyorum. Burası da bildiğimiz, güvendiğimiz bir market. O yüzden kurban kolisini buradan almaya geldim. Fiyatlarına bakacağım uygunsa alacağım' diye konuştu.

Kurban Bayramı, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurban kolileri hazır, talep arttı - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 14:17 AB'den Kovid-19 tedavisinde "Remdesivir"in kullanımına yeşil ışık 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:23:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurban kolileri hazır, talep arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]