Kurbanlıkların istanbul'a girişi başladı - Son Dakika
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Kurbanlıkların istanbul'a girişi başladı

24.06.2022 01:47
Kurbanlıkların istanbul'a girişi başladı

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı. Kamyon ve tırlara yüklü hayvanlar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bugün saat 00: 00 itibariyle kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında denetimler gerçekleşti. Yapılan denetimlere polis, jandarma ve zabıta ekipleri de destek verdi.

KURBANLIKLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Kurbanlık hayvanlarla yüklü kamyon ve tırlar tek tek kontrol edildi. Sürücülerden evrakları alan ekipler hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaraları karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlara denetim yapıldığına dair evrak verildi. Belgelerini alan kurban satıcıları hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da denetim yapılan noktada ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı. Ahmet Yavuz Karaca " Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2022 yılı Kurban Hizmetleri tebliği gereği 24 Haziran itibarıyla kurbanlıkların İstanbul'a girişleri başladı. Biz burada neyi kontrol ediyoruz? Öncelikle hayvanlar geldikleri noktada küpeleri takılıp veteriner sağlık raporları hazırlandıktan sonra bu tarafa doğru yola çıkıyorlar. Bunlar var mı yok mu? Yüklenen hayvanlarla küpelerle, raporlardaki hayvanlar birbirini tutuyor mu? Bir de biliyorsunuz Trakya bölgemiz şap hastalığından dolayı 2010 yılından beri ari bölgemiz. Bu ariliği korumak için Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce gerekli testleri yapılmış hayvanlar Trakya'ya geçiş sertifikasıyla birlikte geçişlerini yapabiliyorlar. Bunların kontrollerini yapıyoruz. Hayvanlarla ilgili aksi bir durum olduğunda ki oldu. Biz denetimlerimizi sıkılaştırdık, erken geldi bazıları, küpesiz raporsuz gelen hayvanlar oldu. Şu ana kadar da 52 tane TIR'a işlem uyguladık. Tuzla Hayvan Borsası'nda karantinaya aldık. İstanbul'da geçen yıl kesilen hayvan sayımız 75 bin civarında büyük baş, 68 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl da yine aynı rakamları bekliyoruz. Yapılan çalışmalarda İstanbul için kurbanlık konusunda herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımız kurbanlarını alırken şu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Valilikçe izinlendirilmiş yerlerden satın almalarını ve yine valilikçe izinlendirilmiş yerlerde hayvanlarını kestirmelerini istiyoruz. 75 bin büyük baş, 68 bin küçükbaş hayvanın birkaç gün içinde kesilmesini sağlamak çok zor. Satış ve kesim yerlerinde de arkadaşlarımız denetimlerini sürdürüyorlar. Pazarlara giriş noktalarında da kontrollerimizi yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk halinde de gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bu sene Türk-Irk isminde bir mobil uygulamamız var. Bu uygulamayı indirerek satın almak istedikleri hayvanın küpe numarasını girerek, ırk, yaş, cinsiyet ve sahip bilgilerine de ulaşılabiliyor." dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca aynı zamanda "Vatandaşlarımızın da bu programı kullanmalarını isteriz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." İfadesini kullandı. Kurbanlık hayvan sahibi Eşref Saykal "Çankırı Ilgaz'dan geliyoruz. 25 senedir Sultangazi'ye geliyoruz. Malımızı götürüp satıyoruz. 57 hayvan getirdim. Geçen sene 63 hayvan getirmiştim. Bu sene fiyatlar pahalı biraz. Ortalama fiyat 40-45 bin lira civarında. 30 yıldır bu işi yapıyorum."


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Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı Doğu Anadolu'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı Doğu Anadolu'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlıkların istanbul'a girişi başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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