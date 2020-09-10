Küresel iklim değişikliği, dünya genelinde hayatı tehlikeye atıyor - Son Dakika

Küresel iklim değişikliğinin sonucu olarak dünya genelinde yaşanan doğal afetler, ani sıcaklık değişimi ve yangınlar hayatı tehlikeye atıyor.

Dünya genelinde iklim değişikliği sebebiyle son haftalarda yaşanan onlarca yangın ve sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor. Bilim insanları, artan sera gazları ve küresel emisyonun yükselmeye devam etmesi halinde dünyanın daha büyük doğal afetlerle karşı karşıya kalacağını bildirdi. İsviçre ETH Zurich Üniversitesi İklim Uzmanı Sonia Seneviratne, yaşanan iklim değişikliğinin insan kaynaklı olmadan yaşanmasının imkansız olduğunu açıkladı. Seneviratne yaptığı açıklamada, "Yıllardır bilim insanları iklim değişikliğinden dolayı gerçekleşen fırtınalara ve ısı dalgalarına karşı bizi dikkatli olmamız için uyardı. Ancak bu durum artık değişiyor. Halen yeni sayılan Olay İlişkilendirme Biliminde gerçekleşen gelişmeler sayesinde araştırmacılar yaşanan olaylarda iklim değişikliğinin ne kadar rol oynadığını hesaplayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Hissedilen ısı artışı

Yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçlar, dünya genelinde yaşanan ısı dalgalanmalarının hissedilen ısı artışındaki en büyük kanıt olduğunu gösteriyor. Bilim insanları yaptığı açıklamada, bu yıl karşılaşılan Sibirya'daki rekor sıcaklara, ormanları kurutan yüksek ısı dalgalarına ve Rus tundralarının bataklığa dönmesine en büyük sebebin iklim değişikliği olabileceğini bildirdi.

Oxford Üniversitesinde İklim Uzman ve yürütülen Olay İlişkilendirme Bilimi'ne destek veren Friederike Otto, "Eğer ısı dalgalarına gelirsek, iklim değişimi bu konu hakkında en büyük etkendir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Batı sahillerini geçen ay vuran ısı dalgasının ardından, California'nın Mojave çölünde bulunan Ölüm vadisinde deniz seviyesinin altında olmasına rağmen 54.4 derece sıcaklığın görülmesi ile dünya yeni bir rekora şahit oldu. Haftalar sonra Los Angeles yakınlarındaki kavrulan bölgede pazar günü 49 derece sıcaklığın ölçülmesinin ardından tekrardan rekora imza atıldı.

California Üniversitesi İklim uzmanı Daniel Swain yaptığı açıklamada, "İklim değişimi, tarihi mevsim modeli üzerinde büyük bir etkisi yok. Ancak çoğu zaman mevsimlerin etkisini arttırıyor" dedi.

İngiltere'nin batısında yer alan Bristol Üniversitesi Araştırmacıları tarafından geçen ay yayınlanan çalışmaya göre, bir an önce emisyonların kesilmemesi halinde Karayipler'i yağmur ve kasırganın normalden 5 kat daha fazla ihtimalle vurabileceği bildirilmişti. Laura Kasırgası, ABD'nin Meksika eyaletinde bulunan Gulf bölgesindeki sıcak sular sayesinde güçlenerek kategori 4 derecesinde saatte 240 kilometre hızla Louisiana eyaletinin sahillerini vurmuştu. Louisiana Valisi John Bel Edwards Laura Kasırgası'nın, şu ana kadar eyaleti vuran en büyük kasırga olduğunu açıklamıştı.

İklim değişikliği ile bağlantılı olarak Hindistan Okyanusu'nun yüzeyinde karşılaşılan yüksek ısı artışı, Mayıs ayında Amphan Hortumu'nu kategori 5 seviyesine çıkararak 18 saat sonra Hindistan'ın batısında bulunan Bengal'i vurmuştu.

Bilim insanları tarafından, okyanus ısısında görülen yükselmelerin Çin'de bu yaz yaşanan kesintisiz yağmurların ve son 30 yılın en zorlayıcı sellerinin en büyük etkeni olabileceğini açıklanmıştı.

(İHA)