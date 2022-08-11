Küresel salgınla olgunlaşan mimari trendler kalıcılık kazandı - Son Dakika
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Küresel salgınla olgunlaşan mimari trendler kalıcılık kazandı

11.08.2022 12:51
Küresel salgınla olgunlaşan mimari trendler kalıcılık kazandı

Küresel salgınla giderek yaygınlaşan hibrit çalışma modeli, evlerde dönüşüm başlattı.

Küresel salgınla giderek yaygınlaşan hibrit çalışma modeli, evlerde dönüşüm başlattı. Yeniden ofise dönüş başlasa da evlerde konforu fonksiyonellikle birleştiren minimalist yaklaşımlar giderek artıyor. Pandemide iş yükü artan mimarlar, bu dönüşüme yön verirken ulusal ve uluslararası projeleriyle de yaşam alanlarının geleceğini şekillendiriyor.

Pandemide tüm dünyada yaygınlaşan hibrit çalışma modeliyle ofisler işlevini yitirirken, evlerin de kabuk değiştirdiğini belirten Tuğbay Mimarlık Kurucusu İbrahim Tuğbay, "Küresel salgında işin eve taşınması, pandemi öncesinde otel gibi kullanılan evlerdeki insan trafiğini hızlandırdı. Tüm hane halkını tek noktada buluşturan evlerde fonksiyonellik ve konfor arayışları oluştu. Daha önce ofis kültürüyle tanışmayan evlerin bir bölümünde konforlu çalışma alanı yaratılması bir zorunluluk haline dönüştü. Ofis sandalyesi ve masasıyla tanışan evlerin içinde zamanla küçük ölçekli kişiselleştirilmiş ofisler kuruldu. Çalışma modellerine ilişkin gelecek öngörüleri, bu ofislerin evlerin içindeki yerini sağlamlaştıracağını gösteriyor" diye belirtti.

İŞİNİ EVE TAŞIYANLARA ÇÖZÜM ODAKLI YOL HARİTASI

Pandeminin ilk günlerinden bu yana geliştirdikleri mimari tasarım ve dekorasyon uygulamalarıyla işini eve taşıyanlara çözüm odaklı yol haritası sunduklarını kaydeden İbrahim Tuğbay, "Küresel salgının etkilerinin azalmasıyla her ne kadar sosyal yaşamımıza geri dönsek de evlerde mekansal ve ruhsal ferahlık arayışları yeni mimari ve dekorasyon trendlerine yön veriyor. Konfor, bir evin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Tüm hane halkının farklı konfor arayışlarına cevap veren mimari çözüm ve dekorasyon uygulamaları popülerliğini koruyor. Küresel salgının yarattığı yeni yaşam dalgası, evlere minimalist bir bakış açısı kazandırdı. Evlerin ferahlığını elinden alan büyük eşyaların yerini küçük ama işlevsel eşyalar aldı. Sağlığa ilişkin artan kaygılarla doğal malzeme seçimine öncelik tanındı" dedi.

YAŞAM ALANLARININ GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Mimari çözümlerin yanı sıra danışmanlık hizmeti de verdiklerini söyleyen Tuğbay,  "Bu dönemde evlerde ferahlık, konfor ve fonksiyonellik arayışları iş yükümüzü artırdı. 2 yılı aşan sürede hedeflediğimiz noktanın ötesine geçmeyi başardık. Mimari ve dekoratif çözüm önerilerimizle kısa sürede marka bilinirliğimizi artırdık. İmza attığımız ulusal ve uluslararası projelerle müşterilerimize yalnızca mimari çözümler sunmadık, aynı zamanda yaşam konforu elde edebilmelerine yönelik danışmanlık yaptık. Yeni projelerimizle küresel salgının yön verdiği mimari yaklaşımların izinden giderek yaşam alanlarının geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küresel salgınla olgunlaşan mimari trendler kalıcılık kazandı - Son Dakika

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