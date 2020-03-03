Küreselleşmenin salgın hastalıklardaki etkisi İstanbul Politikalar Merkezi'nde konuşuldu - Son Dakika

İstanbul Politikalar Merkezi'nde (İPM) "Küreselleşme Döneminde Salgın Hastalıklar: Aşıların Keşfinden Tek Sağlık Kavramına" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Karaköy'deki İPM'de düzenlenen söyleşide, Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Selim Badur, salgın hastalıkların küreselleşmeyle geldiği aşamaya değinerek, aşı hakkında bilgiler verdi.

Badur, toplumların enfeksiyon hastalıklarıyla olan ilişkilerinin farklı evrelerde incelendiğini anlatarak, klasik evrelerin dışında gündemde olan son aşamanın küreselleşme olduğunu söyledi.

Küreselleşmeyle beraber insanların ekosistemi bozduğunu dile getiren Badur, "Sıtma konusunda örnek vermek gerekirse bu hastalık Afrika kıtasında daha çok yağışlı ve sıcak dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Bugün sıtma deyince aklımıza Afrika geliyor ancak İngiltere gelmiyor ama orada iklim öyle bir değişiyor ki 2050'de İngiltere'nin sıtmanın endemik olduğu bir ülke haline geleceği öngörüsü var. İngiltere'nin sıradan ve bilindik bir hastalığı haline dönüşecek. Uluslararası siyaset ve ticaretin yoğunlaşmasıyla seyahat olanakları da arttı. Bunun sonucunda hastalıkların başka yerden alınıp başka yere taşınmasına yol açıyor." diye konuştu.

Seyahat araçlarının sadece turist taşımadığını belirten Badur, bu araçlarla sivrisineklerin de taşındığını kaydetti. Badur, haritalar üzerinden başta sivrisinekler olmak üzere çok sayıda hayvanın taşınması hakkında bilgiler vererek, "Küreselleşmeyle beraber hayvanlarla temas arttı. Doğal ortamlarda yakalanan hayvanların taşınması da burada çok önemli. Yabani ve evcil hayvanlardan bulaşım söz konusu. Bildiğimiz 1400 kadar enfeksiyondan yüzde 60'tan fazla zoonoz." ifadelerini kullandı.

Badur, hava ve deniz taşımacılığıyla enfeksiyonların yayılması hakkında değerlendirmelerde bulunarak, turizm amaçlı seyahat eden insanların birçok enfeksiyonu ülkeden ülkeye taşıdığına işaret etti.

Salgın hastalık türleri ve yaşanmış olaylardan örnekler veren Badur, aşının önemini vurguladı.

İPM Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman'ın moderatörlüğündeki söyleşi, soru cevap bölümüyle sona erdi.