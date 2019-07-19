Son Dakika Haberleri: Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
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Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan telef oldu

23 dakika önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurtların saldırdığı ağıldaki 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sazak Mahallesi Bılla Sarıncı mevkisinde Orhan Demir'e ait 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren kurtlar, koyunlara saldırdı. Ağıldaki 13 koyun telef olurken, 2 koyunda yaralandı.

Sabah koyunlarına bakmaya giden Orhan Demir, telef olan koyunlarını görünce sinir krizi geçirdi.

Sandras dağında hızla kurt sürülerinin çoğaldığını ve geceleri ulumaları duyduklarını anlatan Demir, yetkililerden yardım talep ettiklerini söyledi.

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten üç çocuk babası 42 yaşındaki Orhan Demir; "Kurt sürüsü bölgemizde hızla çoğalıyor. Son bir ay içinde komşularımız Hatice Daşgın, Asiye Demir, Nezahat Sivrikaya ve diğerleri ile birlikte çok sayıda koyun ve keçimizi kurtlar telef etti. Bu kurtları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün bıraktığını duyuyoruz. Bizim mağduriyetimizin de karşılanmasını bekliyoruz. Akşamları mahallemizde kurt ulumaları başladı. Yakında insanlara da saldırırlarsa şaşmayalım, Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Demir, durumu CİMER'e bildirdiklerini de sözlerine ekledi.

"İnsanlar akşamları sokağa çıkamıyor"

Sazak Mahallesi Muhtarı Serhat Tekin ise, şunları söyledi; "Kurtlar koruma altında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bırakıldı. Eskiden dağda hayvanlara saldıran kurtlar şimdi evlerimizin önündeki ağıllara girip hayvanlarımıza saldırmaya başladılar. O nedenle kurtların geri toplanmasını, başka bırakılmamasını istiyoruz. Evimizin önündeki ağıllara kadar inen kurtlar bugün hayvanlarımıza yarın çocuğumuza saldırır düşüncesi ile insanlarımız akşamları sokağa çıkamaz oldu." - MUĞLA
Orhan Demir, Köyceğiz, Sabah, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
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