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Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı - Son Dakika

Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı

24.12.2021 12:04
Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada evinde kablo, şalter ve sigortalar bulunan şahıs, ele geçirilen malzemelerle ilgili şikayet olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada evinde kablo, şalter ve sigortalar bulunan şahıs, ele geçirilen malzemelerle ilgili şikayet olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra jandarmadan ayrılmaya hazırlanan şahıs, kriminale gönderilen DNA örneklerinin eşleşmesi nedeniyle 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Tınastepe Caddesi'nden çuval ile taksiye binerek Çeltikçi Mahallesi'ndeki evine giden U.A., çuval içerisinde kablo, kullanılmamış şalter ve sigortalarla yakalandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez karakoluna getirilen U.A. çuvaldaki malzemelerin kendisine ait olduğunu iddia ederken, malzemelerle ilgili herhangi bir şikayet olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Sevinci kapıya kadar sürdü

U.A., jandarma karakolundan ayrılmak üzereyken daha önce Antalya Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait Ulukapı Mahallesi'ndeki su terfi istasyonunda gerçekleşen iki ayrı kablo hırsızlığı ve Side Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kriminale gönderilen DNA örneklerinin U.A. ile eşleştiğine dair kriminal raporu gelince tekrar gözaltına alındı. 3 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı
Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı
Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı
Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı
Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı

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Manavgat, Jandarma, Antalya, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulduğunu düşünen hırsızlık şüphelisi kriminal raporuna takıldı - Son Dakika
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