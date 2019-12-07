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Son Dakika Güncel Kurtulmuş: '(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatta yüzde 70 yerli mühimmatla, araç gereçle mücadele... - Son Dakika

Kurtulmuş: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatta yüzde 70 yerli mühimmatla, araç gereçle mücadele...

6 saat önce

Programın düzenlendiği salon AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu.

Programın düzenlendiği salon

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programında konuştu. (6)

Kurtulmuş: (Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatta yüzde 70 yerli mühimmatla, araç gereçle mücadele...

Barış Pınarı Harekatı, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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