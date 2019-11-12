Kurtulmuş, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin, " Avrupa'dan ve Batı'dan yükselen seslere hiçbir şekilde itibar etmiyor, bu sözleri ciddiye almıyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Oğuz ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs bizim için gönlümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Anadolu coğrafyasının da ayrılmaz bir parçasıdır hem fiziken bir bağımız hem de manen bir bağımız vardır ve gönül bağımız vardır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na desteği dolayısıyla KKTC halkına teşekkür ederek, "Her ne kadar bazı çatlak sesler çıktıysa da genelde Kuzey Kıbrıs Türk halkı bütünüyle ve büyük çoğunluğuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer almıştır." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda başarı sağlandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şimdi sahadan teröristlerin temizlenmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ABD'ye gitti, Sayın Trump'la görüşmesinde sahadaki pürüzler de masada olacak. Sahadaki pürüzlerin giderilerek o bölgenin tamamıyla temizlenmesi, verilen sözlerin yerine getirilmesi için bir yeni mutabakat herhalde oluşur diye düşünüyorum. Bu sadece Türkiye'nin meselesi değil aslında bölge barışını isteyen herkesin ortak meselesi olmalıdır. Buradaki terör örgütlerinin tamamı bu coğrafyadan çıkarılmalıdır. Bu bölge halkı da huzur ve selamet içinde yaşamaya devam etmelidir."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyelerine değinerek, şöyle devam etti:

"Sağdan soldan, Avrupa'dan ve Batı'dan yükselen seslere hiçbir şekilde itibar etmiyor, bu sözleri ciddiye almıyoruz. Çünkü Türkiye herkesten daha çok 'Türkiye niye orada bulunuyor' diyenlerin hepsinden çok daha fazla bu bölgede bulunmakta haklı olan bir devlettir. Öncelikle Doğu Akdeniz'de en çok sahili bulunan ülke biziz, ikinci olarakta özellikle Kıbrıs'ta, KKTC'nin korunup kollanması ve Kıbrıs'taki statünün bir şekilde devam etmesi için Türkiye garantör olan ülkedir. Dolayısıyla hem kıyıdaş olmak hakkımız var hem garantör olmak dolayısıyla hem de Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu korumak gibi milli bir görevimiz var."

Kurtulmuş, Doğu Akdeniz ile hiçbir ilgisi olmayan bazı AB ülkelerinin birtakım sesler çıkarmasının ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varolmasını, petrol arama faaliyetlerini gerçekleştirmesinden rahatsızlık duymasını anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Kurtulmuş, bunları hiçbir şekilde ciddiye almadıklarını aktardı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yoluna dik ve güçlü bir şekilde devam etmesini istediklerini vurgulayarak, "Gönlümüz de gücümüz de dualarımız da sizlerle. Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'nın üstün başarısı hepimizi gururlandırdı." şeklinde konuştu.

Kabulün ardından Kurtulmuş'a, Bakan Dursun Oğuz tarafından plaket verildi.