Üye Girişi
Kurtulmuş: "Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir"

03.10.2021 17:42

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye Belediyesince, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye Belediyesince, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın yeniden yapılandığı, ticaret yollarının yeni baştan gözden geçirildiği, dünyada yeni güçlü ülkelerin büyük siyasal ve politik aktörler olarak ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bu coğrafyada Türkiye güçlü olarak ayakta durmak mecburiyetindedir" dedi.

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Ünye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen, organize sanayi bölgesi, fakülte yerleşkesi ve binası, kültür merkezi, Ünye konkasör şantiyesi ve beton santrali ve belediye iş merkezinin toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçtiğinde yaklaşık 8 bin insanın istihdam edilebileceğini söyledi. Ünye'de hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerde halkın desteğinin önemine de değinen Kurtulmuş, projelerin hayırlı olmasını temenni etti. Siyasetteki amaçlarının Allah'ın rızasını, halkın duasını kazanmak olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Yapılan her bir iş bir taraftan milletimizin günlük hayata ilişkin hayatını kolaylaştıran işlerdir. Bir taraftan şehirlerimize vizyon katan işlerdir ama diğer taraftan da baktığımız zaman ülkemizin topyekun gelişmesini sağlayan bunlar önemli işlerdir" dedi.

"TÜRKİYE YENİDEN GÜÇLÜ BÜYÜK TÜRKİYE OLMAK MECBURİYETİNDEDİR"

Ordu'da yapılan ve inşası devam eden projeleri anlatan Kurtulmuş, "Ordu'daki 900 yataklı ve ilaveleri ile bin 500 yatağa çıkabilecek kapasitesi olan şehir hastanesinin yapılması, üniversitenin ve çevreyolunun yapılması, Ünye'deki organize sanayi bölgesi ve diğer bütün işlerin hepsi nihayetinde bir amaca hizmet ediyor. Bunları şunun için yapıyoruz. Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye olmak mecburiyetindedir. Yaşadığımız bu bölgede, bu coğrafyada Türkiye'nin gününü gün ederek vakit geçirmesi, büyük hedefleri olmadan ayakta durabilmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, 3-5 KURUŞ İÇİN BAZILARININ KAPISINDA DİLENCİLİK YAPSIN DİYE AYAR VERDİKLERİ GÜNLER GERİDE KALDI"

"Dünyanın yeniden yapılandığı, ticaret yollarının yeni baştan gözden geçirildiği, dünyada yeni güçlü ülkelerin büyük siyasal ve politik aktörler olarak ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz" diyen Kurtulmuş, "Çin bir tarafta, Rusya bir tarafta, Avrupa Birliği Amerika'yla ilişkisini yeniden düzenleyerek bir şekilde. Amerika Afganistan'dan çekiliyor, orada başka bir denklem kuruluyor. Bütün bu coğrafyada Türkiye güçlü olarak ayakta durmak mecburiyetindedir. Yoksa hesabı olanların bu coğrafyada Türkiye'ye bir gün dahi iyi rüyalar gördüğü, iyi hesaplar içerisinde bakıp bakmadığını gayet iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yıllardır bu ülkeye terör örgütlerini bela ettiklerinden biliyoruz. Yıllarca bu memlekette sağ-sol kavgasını körükleyerek milletimizi birbirine düşürdüklerinden biliyoruz. Türkiye'nin sanayileşmesini önleyerek Türkiye'yi ele-güne muhtaç hale getirdiklerinden biliyoruz. Türkiye para için bazılarının kapısında dilencilik yapsın diye Türkiye'ye ayar verdikleri günlerden biliyoruz. Çok şükür bunlar geride kaldı. Şimdi Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilen, içinde yaşadığı zor coğrafyada ayakları yere sağlam basabilen bir ülke olma durumundadır. Büyük mesafe aldık, Allah'ın izniyle daha da ileri gideceğiz" ifadelerine yer verdi.

"DEVLET ELE GEÇİRİLECEK BİR YER DEĞİL, MİLLETİN HİZMETİNDE OLUNACAK BİR YERDİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasının devamında, AK Parti hükümeti sürecinde devlet ile millet bütünlüğünü sağladıklarını kaydederek, "Devlet, millete hizmet edilecek bir yerdir. Devlet, birilerinin yaptığı gibi, FETÖ'cülerin yaptığı gibi ele geçirilecek bir yer değil. Milletin hizmetinde olunacak bir yerdir. Bizim Türkiye'de attığımız en önemli adım budur. Onun için devlet, milletinde ne varsa onu kabul edecek, onunla birlikte milletin bütün fertlerinin önünü açacaktır. Her alanda eşitliği, her alanda devletin hizmetlerine ulaşmakta eşitliği sağlamak ile yükümlüdür. Bu bizim yaptığımız en önemli sessiz devrimlerden birisidir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Akdoğan protokol ve partililerin katılımı ile birlikte toplu temel atma ve açılış töreninin kurdelesi kesildi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir
Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir
Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir
Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir
Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir
Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir
Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir
Kurtulmuş: Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Ünye, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir' - Son Dakika


Son Dakika

45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi 18:21 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı 18:17 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler 18:03 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak 17:47 12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz 17:39 Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 17:30 ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 17:24 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu 17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti         
18:25
Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti         
18:20
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021         
18:16
Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti         
18:01
Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor         
17:41
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti         
17:32
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi         
17:17
Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü         
13:45
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 18:42:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: "Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement