Kuru incir tezgahlarda yerini almaya başladı

Türkiye'nin önde gelen üretim merkezi Aydın ve çevresinde, yeni sezon kuru incir tezgahlarda yer almaya başladı.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, incir hasadıyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

İncirlerin sergilerde yerlerini aldığını belirten Çapakçıoğlu, "İnşallah 2020 yılı sezonumuz iyi geçer. Ama geçen yıla nazaran rekoltemizde biraz düşüş olacağını düşünüyoruz. Fiyatlarımız inşallah geçen seneye nazaran biraz daha iyi olur." dedi.

İncirin iyi olmasıyla çiftçilerin daha rahat bir nefes alacağını anlatan Çapakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Germencik'de 90 bin dekar incir arazimiz mevcut. Aydın, Türkiye'nin yüzde 60 incir rekoltesini karşılıyor. Geçen yıl 100 bin ton incir rekoltesi olmuştu. Bu yıl o rakama zor ulaşırız. Geçen yıl incir fiyatlarımız 15-16 lira arası satılıyordu. Bu yıl bizim beklentimiz 20-25 lira."

Çiftçilerden İbrahim Uyar da yeni sezona umutlu başladıklarını belirterek "Hava şartları ilk başta kötü gitmişti ama yağmurun ardından poyrazın gelmesi hava şartlarıyla birlikte incirlerimiz de düzelmeye başladı." diye konuştu.

İncir üreticilerinden Tansel Önder ise 500 dönüm arazide 150 ton civarında üretimleri olduğunu kaydetti.

İşletme sahibi Ferdi Eren, işletme olarak alımlara başladıklarını, şu anki fiyatların beklentiden yüksek olduğunu ve özellikle iç piyasadan talep geldiğini bildirdi.