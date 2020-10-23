Kurulan şirket sayısı Eylül'de arttı - Son Dakika

Kurulan şirket sayısı Eylül'de arttı

23.10.2020 10:07
Kurulan şirket sayısı Eylül'de arttı, System.String[]

2020 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,38 artış oldu.

2020 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,38 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Eylül ayına ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,38 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,38 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,81 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 18,45 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25 kapanan kooperatif sayısı yüzde 75,00 oranında arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,77 artış oldu

2020 yılı Eylül ayında, 2019 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,77 kurulan kooperatif sayısı yüzde 47,71 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,38 oranında arttı. Bu ayda, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 26,18 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,62 kapanan kooperatif sayısında yüzde 64,71 oranında artış oldu.

2020 yılının ilk dokuz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 22,84 kurulan kooperatif sayısında yüzde 32,82 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 34,76 oranında artış gözlendi. Yılın ilk dokuz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,70 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,84 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 21,19 oranında azalış gözlendi.

Eylül ayında kurulan toplam 10 bin 764 şirket ve kooperatifin yüzde 85,45'i limited şirket, yüzde 13,04'ü anonim şirket, yüzde 1,50'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07'si İstanbul, yüzde 10,09'u Ankara, yüzde 6,76'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 34,20 oranında azaldı. 2020 yılında toplam 75.033 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 63.917 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 66,74'ünü, 9.986 anonim şirket ise yüzde 33,25'ini oluşturmaktadır. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 34,20 oranında azaldı.

(İHA)

Kurulan şirket sayısı Eylül'de arttı

Kooperatif, Ticaret, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kurulan şirket sayısı Eylül'de arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kurye, döverek bayılttıkları şahsın başını motorla ezmeye çalıştı Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi         
10:27
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim         
08:41
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti         
08:12
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 11:00:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kurulan şirket sayısı Eylül'de arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei