Kuruluş Osman 102. Bölüm Fragmanı | "Osman saraydan çıkınca ölecek!" - Son Dakika
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Kuruluş Osman 102. Bölüm Fragmanı | "Osman saraydan çıkınca ölecek!"

20.10.2022 09:43

Kuruluş Osman 102. Bölüm Fragmanı | "Osman saraydan çıkınca ölecek!

Kuruluş Osman 102. Bölüm Fragmanı | "Osman saraydan çıkınca ölecek!"

YENİŞEHİR YENİ NİZAM YENİ DEVLET

Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır. Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

Yapım: Bozdağ Fi·lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Ahmet Yılmaz Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, A. Kadir İlter, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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#KuruluşOsman #atv #BurakÖzçivit

Kaynak: DailyMotion.com
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Kuruluş Osman 101. Bölüm 2. Fragmanı | 'Gayri meydan bizimdir' Kuruluş Osman 101. Bölüm 2. Fragmanı | 'Gayri meydan bizimdir'

Mehmet Bozdağ, DOST Partisi, Yenişehir, Twitter, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kuruluş Osman 102. Bölüm Fragmanı | 'Osman saraydan çıkınca ölecek!' - Son Dakika

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