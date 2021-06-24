Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı dönem dizisi Kuruluş Osman dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'na damga vuran "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" ifadeleri, Osmanlı'ya karşı savaşan Bizanslı komutana söylettirildi.

Dün akşam sezon finali ile ekrana gelen Kuruluş Osman dizisindeki bir sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizideki bir savaş sahnesinde Bizanslı komutan askerlerine "Bizans'ın cesur evlatları. Ben size düşünmeyi değil ölmeyi emrediyorum. Ölmek bizim için şereftir" diyerek seslendi. Bu sahne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'na damga vuran "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözünü akıllara getirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili kanal yönetimi ve dizi yapımcısından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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