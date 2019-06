Kuruluşunun 750. yılında Altın Orda Devleti ele alındı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Kazan Federal Üniversitesi iş birliğiyle 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Altın Orda Devleti'nin kuruluşunun 750. Yılı münasebetiyle uluslararası sempozyum düzenlendi."Altın Orda Tarihi ve Kültürü" başlığıyla Kazan şehrinde düzenlenen sempozyumda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun , "Kültür Coğrafyası" kavramı üzerinde durdu. Türklerin geniş bir kültür coğrafyası olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Dursun, bu kültür coğrafyasının ana unsurlarından birinin "medeniyet akışı" kavramı olduğunu kaydetti. "Gönlümüzde, ruhumuzda Tuna'nın, İdil 'in, Volga'nın ayrı bir hissiyatı var. O nehirlerin tarihsel süreç içerisinde gördüklerini bu tür akademik çalışmalarda anlıyoruz" diyen Prof. Dr. Dursun, mesafe bakımından Türk kültür coğrafyasının uzak bir ucu olan Kazan'da iki kültürün buluşmasını gerçekleştiren sempozyumun, geleceği ortak bir projeksiyon halinde kurmaya çabasının ürünü olduğunu ifade etti. 2019 yılının Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dursun, bu kapsamda birçok etkinlik düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığının, bütün kurumlarıyla bu coğrafyanın kültürel etkinliklerinde önemli bir rol almaya aday olduğunu belirtti.Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise konuşmasında tarihin her devrinde aktif olmuş, Büyük İskender Roma İmparatorluğu, Hun, Hazar, Büyük Bulgar, Altın Orda, Rusya gibi devletlere ev sahipliği yapan topraklarda bulunmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Avrupa 'nın tarihi mirasını paylaşan halklardan birisinin Türkler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turan, Balkanlar, Tuna vadisi, Kırım sahası, Volga vadisi ve Kafkasya 'dan oluşan bölgenin tarihinin bir bakıma bu bölgede siyasi ve kültürel rekabet ve alışveriş içerisinde olan Türkler ve Rusların etkileşiminin tarihi anlamına geldiğini ifade etti. Bölgede kurulan Altın Orda Devleti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla çok sayıda etnik yapı ve kültürü barındıran bir devlet olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, "İdil, Kumanova Bahçesaray , Kazan, Saray , Kafkasya, Bakü , Tuna her zaman bize heyecan verir. Bu coğrafya bizim için bu kadar önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı.Altın Orda Devleti tarihinin ele alındığı etkinlik kapsamında Prof. Dr. Refik Turan başkanlığındaki Türk heyeti Türkiye ve Tataristan arasındaki bilimsel kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bir dizi ziyaret de gerçekleştirdi. - ANKARA