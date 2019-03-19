Son Dakika Haberleri: Kurum: "Ben Vatandaşımızın 31 Mart Seçimlerinde de Güvenden, İstikrardan Yana Olacağına Eminim"

Kurum: "Ben Vatandaşımızın 31 Mart Seçimlerinde de Güvenden, İstikrardan Yana Olacağına Eminim"

1 saat önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:45 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 13:02:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kurum: "Ben Vatandaşımızın 31 Mart Seçimlerinde de Güvenden, İstikrardan Yana Olacağına Eminim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]