Kurum: "Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni... - Son Dakika

Kurum: "Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. (3)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şırnak'ta Gazipaşa Mahallesi'ndeki 120 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi'ni projelendiriyoruz. İnşallah aralık ayı içerisinde TOKİ ihalesini yapacak, önümüzdeki yıl da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Cizre ilçesinde de 180 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi'ni Cizre'mize kazandıracağız."
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