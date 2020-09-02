Kurutmalıklara pandemi darbesi - Son Dakika

Kurutmalıklara pandemi darbesi

GAZİANTEP - Kurutmalık ürünlerin yeni mahsulleri pazarlara inmeye başladı. Satıcılar, yeni mahsullerin gelmesi ile fiyatların düştüğünü ancak korona virüs nedeniyle alımların azaldığını ifade etti.

Yeni mahsul yöresel kurutmalık ürünlerin pazarlarda yerini alması ile fiyatlar düşüşe geçti. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 50 oranında düşüşe geçti ancak satışlar korona virüs nedeniyle yüzde 50 oranında azaldı. Satıcılar, satışların azalmasını korona virüs nedeniyle gelemeyen turistlerden kaynaklandığını belirttiler.

Pandemiden çok etkilendiklerini ve satışların geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirten Mehmet İrfan Çolak, "Pandemiden dolayı bu sene işlerim geçen seneye göre daha düşük. Satışlarım yüzde 50'nin altına kadar düştü. Bizde daha iyi olmasını bekliyoruz. Satışlarımız çok zayıf geçen yıllara göre çok ama çok zayıf. Bu yıldan sonra umarım daha iyi olur inşallah. Fiyatlarımız normal değişmedi. Mesela patlıcan, biber, acur bunlar 18 TL'den gidiyor, kabak ise 25 TL. Geçen yıl bu yıl arasında pek bir fark yok fiyat konusunda. İnsanlar pandemiden dolayı dışarı çıkmıyor. Haliyle biraz çekiniyor, korkuyor. Bu da bizim işlerimize etki ediyor. Bizim ürünlerimiz yöresel ürünler, gezi turları olmayınca, vatandaşlar dışarıya çıkmayınca bizimde satışlarımız düşüyor" dedi.

"Fiyatlarımız geçen senenin altında"

Fiyatların pandemi olmasına rağmen geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirten Aydın Şenkaya, " Şuanda hem satışlarımız hem de fiyatlarımız geçen senin altında. İnşallah düzelecek. Geçen yıl fiyat yüksek satış çoktu, bu yıl fiyat düşük satış düşük. Bu durumun düzelmesi için dua ediyoruz. Fiyatlarımız 50 tanesi 15-20 TL arasında değişiyor. Fiyat geçen senin altında geçen yıl 50 tane patlıcan 30 TL'ydi bu yıl 50 tane patlıcan 15 TL'den satılıyor. Satışlarımız düşük çünkü dışarıdan insanlar gelemiyor. Gezi turları filan düzenlenemiyor bu durumda bizi etkiliyor. Halbuki Gaziantep'te pandemi etkisi gittikçe düşüyor herkesi Gaziantep'imiz bekliyoruz" diye konuştu.