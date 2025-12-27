Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı - Son Dakika
Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

27.12.2025 16:50
Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kurye sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken, kuryenin aynı hareketi daha önce de yaptığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kurye sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, Yenikent semtinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kurye bir binaya sipariş getirdi. Siparişi getiren kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Oturduğu kata kendi taktırdığı güvenlik kamerası sayesinde olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu.

Arla, olayın iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Adam başka kurye bölgesine girmesin diye kokusunu bırakmış :))))) 11 2 Yanıtla
  • abc4030597 abc4030597:
    adamın şekeri vardır ,tutamıyor olabilir .ne yapsın altına mı işesin 6 6 Yanıtla
  • cüneyt çark cüneyt çark:
    verdiğin habere bak tam bir rezillik 8 3 Yanıtla
  • Mestan Mersin Mestan Mersin:
    ???? 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
