Kuşadası Belediyesi mali disiplin programı ile güçleniyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye birim müdürleri ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye birim müdürleri ile bir araya geldi.



Düzenli aralıklarla birim müdürleri ile bir araya gelerek çalışma programı yapan Günel, "Belediye yönetimi bir ekip işidir. Seçim öncesi de belirttiğim gibi ben ekibime güveniyorum. Almış olduğumuz mali disiplin kararları ile bütçe açığımızı kapatmak için ilk adımı atmış olduk." dedi.



Birim müdürleri ile yapılan toplantıda vatandaşın yüzündeki gülümseye verdiği önemin altını çizen belediye başkanı Ömer Günel, "Değerli mesai arkadaşlarım, ben Kuşadası'na bir söz verdim. Bu kentte yaşayan tüm hemşerilerimin yüzünde gülümseme eksik olmayacak. Biz bir ekibiz ama unutmayın ki bu ekibin patronu bu kentin sade vatandaşıdır." dedi.



Başkan Ömer Günel, birim müdürlerinin telefonlarının 24 saat açık olması gerektiğini belirterek; "Bizlerin mesai saati yoktur. Gece 02: 00 da beni arayan vatandaşımın probleminin çözümü için sizlerin de telefonları açık olmalı. Özellikle turizm sezonuna girdiğimiz bu dönemde bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Bu nedenle hepinizin bu konuda gerekli özveriyi göstereceğinizden eminim. Bu konuda bizim en önemli departmanımız Güvercinmasa'dır. Güvercinmasa vatandaşımızın iletişim noktasıdır. Bu noktadan gelecek tüm problemlerin çözüm merkezide sizlersiniz. İyi bir planlama işleri%90 azaltır. İnsanların dertlerini dinleyeceğiz. Sorunların hızlı bir şekilde çözeceğiz. Çözüme hemen ulaşamıyor isek planlamasını yapacağız. Bu planlamayı da detayları ile vatandaşa bildireceğiz. Vatandaş sorununun ne zaman çözüleceğini bilecek



Hepinizin bildiği üzere belediyemizi 320 milyon TL borç ile devraldık. Bu nedenle ciddi bir mali disiplin programı içindeyiz. Bugün itibari ile belediye çalışanlarımızın maaş alacağı yoktur. Mali disiplin programımız içinde belediyemize gelen talepleri de çok iyi değerlendireceğiz. Belediyemizde olmayan bir hizmeti dışardan satın alarak taleplerin karşılanması son bulmuştur. Tasarruf tedbirlerimiz kapsamında göreve gelir gelmez ihtiyaç fazlası tüm araçları kademeye çektirmiştik. Bunun ekonomik olarak faydasını da gördük. Belediyemizde acil hizmetler haricinde hiçbir harcama yapılmayacaktır. Sosyal hizmetler müdürlüğümüze gelen talepleri incelediğimizde de gerçekten ihtiyaç sahipleri dışında da bir talep alışkanlığı gördük. Gelen talepler en ince ayrıntısına kadar incelenerek gerçek ihtiyaç sahiplerine verilecektir. Kirada bulunan birçok mülkümüz var. Ancak görüyoruz ki zamanında bu mülkler kiraya verilirken rayiç bedellerin çok altında kiralanmış. Yıl sonu itibari ile yeniden ihaleye çıkılarak kiralamalar gerçek değerleri üzerinden yapılacak. Değerli mesai arkadaşlarım hiç kimse vazgeçilmez değildir. Kuşadası Belediyesi'nin tek patronu sade vatandaştır. Bizler görevlerimizi layığı ile yerine getirmekle mükellefiz. Biz kamu adına hizmet üretmek zorundayız. Varlık sebebimiz olan Kuşadası ve halkına en iyi en kaliteli hizmeti vermek asli görevimiz olmalıdır" dedi.



Başkan Ömer Günel birim müdürleri ile düzenli olarak toplantıların devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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