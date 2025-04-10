Kuşadası'nda 20 Bin İmza Toplandı

(AYDIN)- Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan " İmamoğlu'na Özgürlük, Türkiye'ye Demokrasi" isimli imza kampanyasına destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 20 bin 102 imza toplandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek olmak amacıyla ülke genelinde "İmamoğlu'na Özgürlük, Türkiye'ye Demokrasi" isimli imza kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın ilk haftası geride kalırken, Kuşadası'nda toplanan 20 bin 102 imza, Aydın genelinde en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Toplanan 20 bin 102 imza, bugün CHP Kuşadası İlçe Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Berkay İncili tarafından CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'ya teslim edildi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız. İmza kampanyası büyük bir ilgiyle sürüyor. Hedef, Kuşadası'nın destek konusunda Aydın'daki liderliğini koruması ve Türkiye'ye örnek olmasıdır. 23 Nisan tarihine kadar sürecek olan imza kampanyamızda da hedefimiz 50 bin imza toplamak olacak. Yüreğine sağlık Kuşadası. Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.