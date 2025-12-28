Aydın'da günlerdir haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Aydın'da günlerdir haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu

28.12.2025 20:36
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan Şevket Doğan evinde ölü bulundu. Doğan'ın hayatını kaybettiği, komşuların evden yayılan kötü kokuyu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayanlar, kendisinden haber alınamayan Şevket Doğan'ın evinden yayılan kötü kokuyu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşular, yetkililerin gelmesini sağladı.

POLİS ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren ekipler, Doğan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Yetkililer, Doğan'ın cansız bedeninin yaklaşık 5-6 gündür evde olduğu tahmininde bulundu. Cenaze, gerekli incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğan'ın ölüm nedeni ve olayın detaylarına ilişkin soruşturma polis ve savcılık tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, İnceleme, 3-sayfa, Hastane, Polis, Aydın, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
