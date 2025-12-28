Aydın\'da günlerdir haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayanlar, kendisinden haber alınamayan Şevket Doğan'ın evinden yayılan kötü kokuyu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşular, yetkililerin gelmesini sağladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren ekipler, Doğan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yetkililer, Doğan'ın cansız bedeninin yaklaşık 5-6 gündür evde olduğu tahmininde bulundu. Cenaze, gerekli incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Doğan'ın ölüm nedeni ve olayın detaylarına ilişkin soruşturma polis ve savcılık tarafından sürdürülüyor.
