Kuşadası'nda bir villada sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kuşadası'nda bir villada sahte içki ele geçirildi

23.10.2020 11:05
Kuşadası'nda bir villada sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte ve kaçak içki satışına yönelik olarak bir villaya düzenlenen operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte ve kaçak içki satışına yönelik olarak bir villaya düzenlenen operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir villaya operasyon düzenlendi.

Villada 102 şişe bandrolsüz el yapımı rakı, 3 şişe bandrolsüz el yapımı votka, 35 litre el yapımı rakı, 25 litre etil alkol, 20 boş şişe, değişik markalarda 4 rulo etiket, 1 sahte sürücü belgesi, 1 sahte basın kartı ele geçirildi.

Evde bulunan ve gözaltına alınan E.B'nin yağma suçundan 16 yıl 8 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda bir villada sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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