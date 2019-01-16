Kuşadası'nda Kıraathaneye Kumar Baskını
47 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde kumar oynarken yakalanan 5 kişi ile iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polisin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde kumar oynarken yakalanan 5 kişi ile iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından kumar oynanan ve oynatılan yerlere yönelik olarak yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kıraathanede ani denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kontrollerde işyeri içerisinde kumar oynayan 5 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda masa üzerinde 32 adet iskambil kağıdı ve 61 adet pul ise çay ocağındaki masanın üzerinde ise kumar oynayanların adının yazılı olduğu yazboz, 100 euro ve 430 TL para bulundu.
İşyeri sahibi M.S. isimli şahıs ile kumar oynayan 5 kişi, Kuşadası Polis Merkez
Amirliğine getirilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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