Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor - Son Dakika

Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor

09.12.2020 08:47
Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek sel baskınlarını önlemek için kolları sıvadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek sel baskınlarını önlemek için kolları sıvadı.

Kuşadası Belediyesi kentte yaşanan yoğun yağmur yağışlarından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda kentin en işlek noktaları arasında yer alan 50'nci Yıl Caddesi ile İnönü Bulvarı'na yağmur suyu hattı döşenmeye başlandı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Aydın Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Ekipler yağışlar nedeniyle Kuşadası Çevre Yolu'nda yaşanan aksaklıklara da müdahale ediyor. Aydın Yolu Kavşağı, Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerinde gök gürültülü sağanak yağıştan kaynaklı biriken yağmur suları Kuşadası Belediyesi ekiplerince vidanjörlerle çekiliyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise vatandaşların aksaklık yaşamamaları için yağmur sonrası oluşan molozları kaldırıyor.

Yağmur Kuşadalılar için artık çile olmayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte su baskınlarını engellemek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kuşadası'nda yağışlardan kaynaklı su baskını gibi olumsuzlukların yaşanmasını istemiyoruz. Bunun için kentimizin her noktasına yağmur suyu hatları döşüyoruz. Yağışların ardından yaşanan aksaklıklara anında müdahale ediyoruz. Dün akşam saatlerinde yaşanan yağışın ardından ekiplerimiz sahadaydı. Aydın Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerle birlikte kent genelinde yaşanan tüm aksaklıkların giderilmesi için bütün gece boyunca mesai yaptılar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na her koşulda yanımızda olduğu için teşekkür ederiz. Bu tür sorunları güç birliğiyle tümüyle ortadan kaldıracağız. Yağmur Kuşadalılar için çile olmaktan çıkacak" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor
Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor
Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor
Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor
Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor
Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor
Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın altyapı sorunları belediyelerin güçbirliği ile çözüme kavuşturuluyor - Son Dakika


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