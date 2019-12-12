Kuşadası yaz sezonuna yenilenmiş olarak girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası yaz sezonuna yenilenmiş olarak girecek - Son Dakika

Kuşadası yaz sezonuna yenilenmiş olarak girecek

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi altyapı, yol yapım, onarım, yeşil alan ve park alanı oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası yaz sezonuna yenilenmiş olarak girecek, System.String[]

Kuşadası Belediyesi altyapı, yol yapım, onarım, yeşil alan ve park alanı oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ekipler Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Kuşadası'nın kalbi durumundaki Türkmen Mahallesi'nde yürüttükleri altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarına da hizmet götürmeye devam ediyor.


Kentin her sokağına ayrı bir çalışma


Kuşadası Belediyesi ekipleri son olarak Şevki Hasırcı Meydanı yanında bulunan Salih Killi Parkı'nın yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uzun yıllardır bakımsız kalan Salih Killi Parkı'nda hafriyat çalışması yürütüyor. Hafriyat çalışmalarının ardından Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Salih Killi Parkı'nı sil baştan yapılandıracak. Yenilenen Salih Killi Parkı'nın içerisinde oturma grupları, aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi ve vatandaşların dinlenip çay, kahve içebilecekleri bir büfe yer alacak. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park alanı içerisinde özgün bir peyzaj çalışması uygulanacak.


Kuşadası Belediyesi ekipleri Salih Killi Parkı'nda yürüttükleri çalışmalarının yanı sıra Hacıfeyzullah Mahallesi Kasap Rıfat Sokak'ta da yol yapım çalışması yürütüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kasap Rıfat Sokak'ta hafriyat çalışmalarını tamamlayarak sokağa parke taşı döşemeye başladı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri Kasap Rıfat Sokak'ta yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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