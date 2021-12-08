Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı - Son Dakika

??????? Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kent merkezinde bulunan 205 adet metruk evin yıkımının belediye ekiplerince tamamlandığını bildirdi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan 560 metruk evin yıllardır kentin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana kentteki 205 metruk evin yıkımını tamamladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde belediyemiz mücavir alanı içinde toplam 560 adet metruk ev vardı. O günden bugüne 2 buçuk yıllık görev süremiz içinde 2019 yılında 59, 2020 yılında 47, 2021 yılında 99 olmak üzere toplam 205 metruk evin yıkım işlemleri Anıtlar Kurulu'nun onayı alınarak tamamlandı. Halen Anıtlar Kurulu'ndan yıkım kararı alınmış 76 metruk evimiz daha bulunmaktadır. Bunlar da yıkıldığında görev süremizin yarısında toplam 281 adet metruk evin yıkımı gerçekleştirilmiş olacak."

Işık, metruk evlerin yıkımının yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığı, geriye kalan görev süresi içinde de kalan 279 metruk evin yıkımına yönelik çalışmaların Anıtlar Kurulu ile birlikte yürütülerek yıkımların yapılacağını sözlerine ekledi.