Üye Girişi
Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı - Son Dakika

Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı

08.12.2021 15:12
Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı

???????Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kent merkezinde bulunan 205 adet metruk evin yıkımının belediye ekiplerince tamamlandığını bildirdi.

??????? Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kent merkezinde bulunan 205 adet metruk evin yıkımının belediye ekiplerince tamamlandığını bildirdi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan 560 metruk evin yıllardır kentin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana kentteki 205 metruk evin yıkımını tamamladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde belediyemiz mücavir alanı içinde toplam 560 adet metruk ev vardı. O günden bugüne 2 buçuk yıllık görev süremiz içinde 2019 yılında 59, 2020 yılında 47, 2021 yılında 99 olmak üzere toplam 205 metruk evin yıkım işlemleri Anıtlar Kurulu'nun onayı alınarak tamamlandı. Halen Anıtlar Kurulu'ndan yıkım kararı alınmış 76 metruk evimiz daha bulunmaktadır. Bunlar da yıkıldığında görev süremizin yarısında toplam 281 adet metruk evin yıkımı gerçekleştirilmiş olacak."

Işık, metruk evlerin yıkımının yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığı, geriye kalan görev süresi içinde de kalan 279 metruk evin yıkımına yönelik çalışmaların Anıtlar Kurulu ile birlikte yürütülerek yıkımların yapılacağını sözlerine ekledi.

Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı
Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı
Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı
Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı

Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu! 15:15 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı 15:01 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı 14:35 Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Son Dakika Haberleri
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor! 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!         
15:18
Pakistan'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak soyularak dövüldü Pakistan'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak soyularak dövüldü         
15:05
HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!         
14:58
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 205 metruk evin yıkımı tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement