Kütahya'da çadırdaki depremzedeler, AFAD konteynerlerine yerleşiyor - Son Dakika

KÜTAHYA'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinin 'ağır hasarlı' olduğu tespit edilerek çadırlara yerleştirilen 18 hane halkı, yaşam koşullarının geliştirilmesi için AFAD ekiplerince kurulan konteynerlere yerleştiriliyor.

Altıntaş ilçesinde, 31 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılarak Beşkarış, Aydınlar, Genişler, Alibeyköy, Murathanlar ve Osmaniye köylerinde 34 konut, 5 ahır ve 2 iş yeri ağır hasarlı yapı olarak belirlendi. Evleri 'ağır hasarlı' olduğu tespit edilen aileler için bölgeye 26 çadır kuruldu. Yaklaşık 15 gündür çadırlarda kalan ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için Kütahya Valiliği ve AFAD Kütahya ekipleri köylerde konteyner kurulum çalışmalarını tamamladı.

18 KONTEYNER KURULDU

Çadırda kalan aileler için Beşkarış'a 13, Aydınlar'a 3, Alibeyköy ve Murathanlar köylerine birer adet olmak üzere toplam 18 konteyner kuruldu. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce afetzedelere psikososyal destek verildi. İl Müftülüğü ekipleri de depremzedeleri ziyaret edip manevi destek veriyor. Türk Kızılayı'nın da 78 depremzedeye 3 öğün yemek sağladığı belirtildi.