Üye Girişi
KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME - Son Dakika

KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME

15.12.2021 13:09

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 5 çoban köpeği, 1 tilki ve 1 karganın zehir karıştırılmış tavuk eti verilerek, öldürüldüğü iddiası üzerine Doğa, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 5 çoban köpeği, 1 tilki ve 1 karganın zehir karıştırılmış tavuk eti verilerek, öldürüldüğü iddiası üzerine Doğa, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi yakınlarındaki orman alanında Mehmet Er, kendisine ait olan 5 çoban köpeği ile 1 tilki ve 1 karganın ölüsünü buldu. Çevrede yaptığı araştırma sonucu kemikli tavuk etlerine rastlayan Er, durumu yetkililere bildirdi. Hayvanların, tavuk etine zehir karıştırılarak öldürüldüğünden şüphelendiğini söyleyen Er, Kardeşim ile birlikte hayvancılıkla uğraşıyorum. Bundan yaklaşık 10 gün önce köpeklerim ölmeye başladı sonra karga ve tilki gibi yaban hayvanlarının da ölmüş olduğunu gördüm. Etrafta tavuk etleri bulduk. Bu kemikli tavuk etlerine zehir katıldığından şüphe ediyorum. Yetkililere haber verdim. Gelip incelediler. Henüz bilgi almadık ancak büyük ihtimal zehirlemişler dedi.

Doğa, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME
KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME
KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME
KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME
KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME
KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tunçbilek, Tavşanlı, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı         
13:40
Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış Kandil'in şifreleri ortaya çıktı! Hainler kanlı planları için bombayı cep telefonuna bağlamış         
12:49
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:59:59. #1.11#
SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA HAYVANLARIN ZEHİRLİ TAVUK ETİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINA İNCELEME - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement