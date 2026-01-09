Kütahya\'da İki Ayrı Kaza: 3 Yaralı

KÜTAHYA'da aynı kavşakta yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 2 otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 02.20 sıralarında Kütahya-Tavşanlı Kara yolu Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. E.Ç. idaresindeki 34 AS 5115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaştığında araçta kimseyi bulamazken, bir süre sonra otomobilinin yanına dönen sürücü E.Ç., yüzünü yıkamaya gittiğini söyledi. Kazada hafif yaralanan E.Ç., ambulansta ayakta tedavi edildi.

AYNI KAVŞAKTA İKİNCİ KAZA

İlk kazadan yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta ikinci bir kaza daha meydana geldi. M.E.İ. idaresindeki 43 AGC 088 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Otomobil önüne çıkan ağacı devirerek durabildi. Kazada sürücü M.E.İ. ile yanındaki T.A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde, sürücü M.E.İ.'nin 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.