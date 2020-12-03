Kütahya'da iki şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da iki şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi
03.12.2020 11:58
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan aracın içindeki iki şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 20 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan aracın içindeki iki şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 20 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından H. F. ve E. Ç. şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Kütahya- Eskişehir yolu polis uygulama noktasında kaçmaya çalıştığı esnada durduruldu.
Aracın içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı - KÜTAHYA
Son Dakika Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu