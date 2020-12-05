Kütahya'da ödül takdim töreni - Son Dakika

Kütahya'da ödül takdim töreni

05.12.2020 00:51

Kütahya'da ödül takdim töreni -Belediyenin düzenlediği etkinliklerde derece elde eden öğrencilerin ödülleri takdim edildi Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, fotoğraf yarışması, seyahatname yazma yarışması ve ses yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri...

Kütahya'da ödül takdim töreni

-Belediyenin düzenlediği etkinliklerde derece elde eden öğrencilerin ödülleri takdim edildi

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, fotoğraf yarışması, seyahatname yazma yarışması ve ses yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kütahya Belediyesi 2020 Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen Orgeneral Asım Gündüz Satranç turnuvası, Kadrajımda Kütahya Fotoğraf Yarışması, Evliya Çelebi Seyahatname Yazma Yarışması, Hisarlı Ahmet Ses Yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Kütahya Belediyesi konferans salonunda pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen tören ile verildi.

Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "2020 yılı Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında geniş katılımlı birçok faaliyeti planlamıştık. Ancak kovid nedeniyle birçoğunu ertelemek yada iptal etmek zorunda kaldık. Bir kısmını da sanal ortamda gerçekleştirdik. Hisarlı Ahmet müzik yarışmasında Hisarlı Ahmet değerini ön plana çıkarttık. Kütahya'nın büyük bir kıymeti. Evliya Çelebi dünya markası, şehrimizin değeri. Yine Orgeneral Asım Gündüz Kütahya'mızın değeri. Bu işin uzmanları kimler ise jürileri bu isimlerden oluşturduk. Hiçbir müdahale olmaksızın jüriler özgür iradeleri ile değerlendirmelerini yaptılar. Kütahya'dan Türkiye'nin birçok ilinden bu yarışmalara katılarak şehrimize değer katan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Işık tarafından verildi.

Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni

Kütahya Belediyesi, Asım Gündüz, Seyahatname, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da ödül takdim töreni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Vaka sayıları düşmezse uzun süreli kapanma gündemimizde Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz CHP'de bir taciz iddiası daha! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt "Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı
Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü Yıllar sonra okulunu tamamlayıp göreve başlayan doktor, koronavirüse yenik düştü         
00:39
Canlı yayında Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü         
00:16
'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti         
23:08
Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe         
22:48
İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı         
22:29
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi         
21:45
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf?         
19:56
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 01:01:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da ödül takdim töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei