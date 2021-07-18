Kütahya'da otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaplan'ın yaralanmasının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'nın Emet ilçesinde bir otomobilin çarptığı çoban yaşamını yitirdi.

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