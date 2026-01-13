Kütahya\'dan Türkiye Birincisi Öğrenciye Ödül

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Aydınlık Yarınlara-Peygamberime İnanıyorum" başlıklı ulusal kitap okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayrunnisa Cengiz'i ödüllendirdi.

Uluslararası Eğitimciler Derneği tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan 9. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Cengiz'i okulunda ziyaret eden Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, başarılı öğrenciyle bir süre sohbet etti. Bayırcı yaptığı açıklamada, "Disiplini ve gayretiyle Türkiye birincisi olarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan Hayrunnisa kardeşimizi tebrik ediyor, öğrencimizin başarısında emeği olan öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Milletvekili Bayırcı, Hayrunnisa Cengiz'e çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA